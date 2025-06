/Árvaházi magyar kisfiúból lett Hollywood hercege - 100 éve született Tony Curtis

Sokáig leplezte a kopaszságát

A negyvenes éveiben már kissé hátra csúszott a hajvonala, és mivel a frizurája mindig is a védjegyei közé tartozott, ezért póthajjal kompenzált, amiből öregkorára már paróka lett. Csak néhány filmben látható az eredeti fürtjeivel, ezek közé tartozik A kristálytükör meghasadt című nevezetes Agatha Christie-adaptáció.

Szexfüggőségben szenvedett Tony Curtis

Ő volt Hollywood egyik leghíresebb nőcsábásza, aki hat feleséget és számtalan szeretőt fogyasztott el. Hat törvényes, és ki tudja hány törvénytelen gyereke született Tony Curtisnek. Saját bevallása szerint valószínűleg szexfüggőségben szenvedett, és az öregedés legjobb ellenszerének a fiatal nőket tartotta.

A világsztár gyereke életében sem volt jelen

A leghíresebb házassága a filmcsillag Janet Leigh-hez fűzte, akit a Psycho legendás zuhanyzós jelenetéből ismer az egész világ, tőle született a szintén hollywoodi sztárrá vált lánya, az Oscar-díjas Jamie Lee Curtis is. A most 66 éves színésznő még csak 4 éves volt, amikor a szülők elváltak, és Tony Curtis ezután szinte egyáltalán nem volt jelen a lánya életében, bár a színésznő saját bevallása szerint életében először az apjával fogyasztott kokaint. Jamie Lee Curtis az édesanyjával viszont közeli kapcsolatot ápolt, és később két filmben (A köd, Halloween H20) is szerepeltek együtt.

Első házasságából született lánya, Jamie Lee Curtis is hollywoodi sztár lett (Fotó: IMDb)

Leszoktatta a cigiről James Bondot

30 éven át erős dohányosnak számított, utána viszont sikerült leszoknia, és harcos cigarettaellenes aktivista lett belőle. Michael Caine és az egykori 007-es ügynök, Roger Moore is megemlékezett róla, hogy Tony ösztönzésére és segítségével sikerült elhagyniuk ezt a káros szokást. Egyébként a hetvenes években Curtis és Moore együtt forgatta a Minden lében két kanál című sikersorozatot.

Más művészeti ágakban is nagyot alkotott

1978-ban megjelent egy regénye (Kid Andrew Cody and Julie Sparrow), később pedig önéletrajzok révén is folytatta az írói munkásságát. Festőként még jelentősebbet alkotott Tony Curtis, az első 1987-es önálló kiállításától odáig jutott, hogy később a képei milliókért keltek el, és a New York-i Museum of Modern Art is megvásárolta műveit.