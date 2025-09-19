Nagy szüreti kvíz – Most kiderül, borkirály lennél vagy elvesznél a szüreti forgatagban?

Íme a kvíz, amely ezúttal visszarepít azokba a régi szép időkbe, amikor a szüreti időszak – vagyis az őszi betakarítás ideje – az egyik legszebb és egyben a legfontosabb ünnepe volt a magyar családoknak. Manapság a szüret sokunk fejében csupán a kemény munka része, a szőlőtermés összegyűjtésének munkafolyamatát takarja, amikor az érett szőlőfürtöket levágják a tőkéről és a szemeket feldolgozzák a borkészítéshez. Ez a gazdag múlttal rendelkező évszázados hagyomány azonban sokkal többről szól, valójában a társas együttlét, a mulatozás és a jól megérdemelt munka gyümölcsének szimbóluma.

Kvíz: most kiderül, mennyire vagy otthon a szüreti hagyományokban.

Fotó: Tatiana Oskina

Itt van az ősz, ebben az időszakban hazánkban már javában zajlik a szüret, ám a munkálatokkal kapcsolatos régi kifejezéseket, szólásokat ma már csak nagyon kevesen ismerik. Te tudod például, melyik napon indult régen a szüret? Ki volt a szőlőcsősz, a borkirály és mit takar a kacor szó? Ha már volt szerencséd neked is részt venni egy-egy hagyományos szüreti mulatságon, biztosan ismerősek lesznek számodra az alábbi szólásokat, kifejezések. Tesztre fel!