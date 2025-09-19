Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Vilhelmina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Nagy szüreti kvíz – Most kiderül, borkirály lennél vagy elvesznél a szüreti forgatagban?

Nagy szüreti kvíz – Most kiderül, borkirály lennél vagy elvesznél a szüreti forgatagban?

hagyomány
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 12:45
szőlőszüret
Biztos, hogy neked is van egy kedves emléked az őszi szüretekről: a szőlőszedésről, a jókedvű nótázásról, a felvonulásról, a finom ételekről és persze a zamatos borokról. Kvízünkben most tesztelheted, mennyit tudsz a szőlő betakarításáról, és az ehhez kapcsolódó kifejezésekről. Felkészültél?
Antalfi Krisztina
A szerző cikkei

Íme a kvíz, amely ezúttal visszarepít azokba a régi szép időkbe, amikor a szüreti időszak – vagyis az őszi betakarítás ideje – az egyik legszebb és egyben a legfontosabb ünnepe volt a magyar családoknak. Manapság a szüret sokunk fejében csupán a kemény munka része, a szőlőtermés összegyűjtésének munkafolyamatát takarja, amikor az érett szőlőfürtöket levágják a tőkéről és a szemeket feldolgozzák a borkészítéshez. Ez a gazdag múlttal rendelkező évszázados hagyomány azonban sokkal többről szól, valójában a társas együttlét, a mulatozás és a jól megérdemelt munka gyümölcsének szimbóluma.

kvíz, szüret, nők szőlőt taposnak egymásba karolva egy dézsában
Kvíz: most kiderül, mennyire vagy otthon a szüreti hagyományokban.
Fotó: Tatiana Oskina

Nagy szüreti kvíz: 10 kőkemény kérdés a hagyományhoz kapcsolódóan

Itt van az ősz, ebben az időszakban hazánkban már javában zajlik a szüret, ám a munkálatokkal kapcsolatos régi kifejezéseket, szólásokat ma már csak nagyon kevesen ismerik. Te tudod például, melyik napon indult régen a szüret? Ki volt a szőlőcsősz, a borkirály és mit takar a kacor szó? Ha már volt szerencséd neked is részt venni egy-egy hagyományos szüreti mulatságon, biztosan ismerősek lesznek számodra az alábbi szólásokat, kifejezések. Tesztre fel!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Mire mondjuk, hogy „Jókor jössz, elkölt a szüret”?

Ha készítenél valami igazán finomat a leszüretelt szőlőből, akkor ezt a videót feltétlenül nézd meg:

Ezeket a kvízeket kitöltötted már?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu