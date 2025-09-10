Emlékszel még a Vizipók-Csodapókra? Akkor ez a kvíz neked szól

Volt egyszer egy korszak, amikor a rajzfilmek nemcsak háttérzajként szóltak, hanem valódi családi esemény volt a gyerkőcökkel együtt követni a különböző karakterek életét. Akkor még nem lehetett bármikor visszanézni egy epizódot, így már jóval a kezdés előtt ott toporogtunk a tévé előtt, nehogy lemaradjunk akár csak az első képkockáról is. Jöjjön most egy retró kvíz az egyik kedvenc mesénkről, a Vízipók-Csodapókról!

Fotó: Archív

7 kvízkérdés a legendás rajzfilmsorozatról, a Vízipók-Csodapókról

A régi mesék közül sokaknak különleges helyet foglal el a szívében a Vízipók-Csodapók című rajzfilmsorozat. Ez a kedves, tanulságos széria nemcsak a víz alatti világ titkait mutatta be, hanem barátságról, elfogadásról tanította a nézőket. A karakterek, a narráció, a hangok, a zene – mind örökre bevésték magukat azok emlékezetébe, akik együtt nőttek fel a vízipókkal és barátaival. Emlékszel még, ki volt Keresztespók hangja, vagy mit sóhajtott el minden részben újra meg újra? Tudod, ki szerezte a rajzfilm zenéjét, és melyik ismert színész szólaltatta meg a Mérges békát?

Ha nosztalgiáznál egy kicsit és újra betekintenél a rejtélyes vízi világba, vagy csak próbára tennéd a memóriád, most itt a lehetőség. Kezdődjék a Vízipók-Csodapók-kvíz!