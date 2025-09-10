Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Hunor, Nikolett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kvíz, Vízipók-Csodapók, Jelenetkép, Rajzfilm

Emlékszel még a Vizipók-Csodapókra? Akkor ez a kvíz neked szól

rajzfilm
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 13:15
retróVízipók-csodapókkvíz
Kíváncsi vagy, mennyire maradtak meg a részletek kedvenc gyerekkori rajzfilmedből? Most kiderül, mekkora Vízipók-Csodapók-rajongó vagy! Induljon a kvíz!
Bors
A szerző cikkei

Volt egyszer egy korszak, amikor a rajzfilmek nemcsak háttérzajként szóltak, hanem valódi családi esemény volt a gyerkőcökkel együtt követni a különböző karakterek életét. Akkor még nem lehetett bármikor visszanézni egy epizódot, így már jóval a kezdés előtt ott toporogtunk a tévé előtt, nehogy lemaradjunk akár csak az első képkockáról is. Jöjjön most egy retró kvíz az egyik kedvenc mesénkről, a Vízipók-Csodapókról!

Kvíz, Vízipók-Csodapók, Rajzfilm, Jelenetkép
Emlékszel még a Vízipók-Csodapókra? Akkor ez a kvíz neked szól.
Fotó: Archív

7 kvízkérdés a legendás rajzfilmsorozatról, a Vízipók-Csodapókról

A régi mesék közül sokaknak különleges helyet foglal el a szívében a Vízipók-Csodapók című rajzfilmsorozat. Ez a kedves, tanulságos széria nemcsak a víz alatti világ titkait mutatta be, hanem barátságról, elfogadásról tanította a nézőket. A karakterek, a narráció, a hangok, a zene – mind örökre bevésték magukat azok emlékezetébe, akik együtt nőttek fel a vízipókkal és barátaival. Emlékszel még, ki volt Keresztespók hangja, vagy mit sóhajtott el minden részben újra meg újra? Tudod, ki szerezte a rajzfilm zenéjét, és melyik ismert színész szólaltatta meg a Mérges békát?

Ha nosztalgiáznál egy kicsit és újra betekintenél a rejtélyes vízi világba, vagy csak próbára tennéd a memóriád, most itt a lehetőség. Kezdődjék a Vízipók-Csodapók-kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Igaz a következő állítás? 1985-ben Bálint Ágnes könyvet írt a sorozat alapján Micsoda pók a Vízipók! címmel.

Nosztalgiázz az alábbi videóval:

 

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu