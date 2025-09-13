Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Kornél névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Kőkemény történelmi kvíz: ha minden kérdésre helyesen válaszolsz, az IQ-d 160 fölött van

Kőkemény történelmi kvíz: ha minden kérdésre helyesen válaszolsz, az IQ-d 160 fölött van

történelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 13. 18:30
tesztkvíz
Most letesztelheted a memóriádat! Vajon mennyire vagy otthon a történelemben? Lehet, hogy 5-ös voltál a gimiben, akkor sem biztos, hogy hibátlanul sikerül kitöltened a kvízt!
Bors
A szerző cikkei

A történelem nem felejt – de te vajon emlékszel? Ez a kvíz igazi időutazás a magyar és világtörténelem sorsfordító pillanataiba. 

Egy lány tanuló a fejét fogja a dolgozat fölött a padban, kvíz.tanuló lány dolgozatot
Kőkemény történelmi kvíz: ha minden kérdésre helyesen válaszolsz, az IQ-d 160 fölött van
Fotó: PeopleImages

10 kvízkérdés a történelemből, amikre illik tudni a választ

Tudod, hol állították meg a magyarok a keleti frankokat 907-ben? Vagy hogy ki volt az Árpád-ház utolsó sarja? Mikor zúdultak a partraszálló csapatok Normandia partjaira? Ha ezekre a kérdésekre rávágtad a választ, akkor itt az idő, hogy próbára tedd magad! Ez a kvíz nem csupán a tankönyvek bemagolt évszámaira kíváncsi, hanem arra is, mennyire látod át a történelem összefüggéseit. Vajon emlékszel a Tanácsköztársaság kikiáltásának évére? Tudod ki volt az utolsó magyar fejedelem? Ez a kvíz még a történelem fanatikusait is megizzasztja. 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Ki volt az utolsó magyar fejedelem?


Nézd meg az alábbi videót és frissítsd fel a tudásod:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Ki volt a nándorfehérvári diadal után a vár kapitánya?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu