A történelem nem felejt – de te vajon emlékszel? Ez a kvíz igazi időutazás a magyar és világtörténelem sorsfordító pillanataiba.

Kőkemény történelmi kvíz: ha minden kérdésre helyesen válaszolsz, az IQ-d 160 fölött van

Fotó: PeopleImages

10 kvízkérdés a történelemből, amikre illik tudni a választ

Tudod, hol állították meg a magyarok a keleti frankokat 907-ben? Vagy hogy ki volt az Árpád-ház utolsó sarja? Mikor zúdultak a partraszálló csapatok Normandia partjaira? Ha ezekre a kérdésekre rávágtad a választ, akkor itt az idő, hogy próbára tedd magad! Ez a kvíz nem csupán a tankönyvek bemagolt évszámaira kíváncsi, hanem arra is, mennyire látod át a történelem összefüggéseit. Vajon emlékszel a Tanácsköztársaság kikiáltásának évére? Tudod ki volt az utolsó magyar fejedelem? Ez a kvíz még a történelem fanatikusait is megizzasztja.