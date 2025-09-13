Kőkemény történelmi kvíz: ha minden kérdésre helyesen válaszolsz, az IQ-d 160 fölött van

A történelem nem felejt – de te vajon emlékszel? Ez a kvíz igazi időutazás a magyar és világtörténelem sorsfordító pillanataiba.
Tudod, hol állították meg a magyarok a keleti frankokat 907-ben? Vagy hogy ki volt az Árpád-ház utolsó sarja? Mikor zúdultak a partraszálló csapatok Normandia partjaira? Ha ezekre a kérdésekre rávágtad a választ, akkor itt az idő, hogy próbára tedd magad! Ez a kvíz nem csupán a tankönyvek bemagolt évszámaira kíváncsi, hanem arra is, mennyire látod át a történelem összefüggéseit. Vajon emlékszel a Tanácsköztársaság kikiáltásának évére? Tudod ki volt az utolsó magyar fejedelem? Ez a kvíz még a történelem fanatikusait is megizzasztja.
Nézd meg az alábbi videót és frissítsd fel a tudásod:
