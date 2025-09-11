Kőkemény helyesírási kvíz: 10-ből csak 1 magyar írja helyesen ezeket a szavakat – te köztük vagy?

Nem véletlen, hogy a világ egyik legnehezebb nyelvének tartják a magyart. A magyar helyesírásnak megvannak a maga nehézségei: a hasonulások, a ragozások, a különböző nyelvtani szabályok mind olyan tényezők, amelyeket egy külföldi állampolgár csak egy élet munkájával tud magabiztosan elsajátítani. Sokszor még mi magyarok sem tudjuk, hogy pontosan milyen szabályt kell alkalmaznunk bizonyos szavak, kifejezések, szóösszetételek esetében. Az alábbi helyesírási kvíz igazi kihívást jelent, még a legtapasztaltabb nyelvészeknek is!

Kvíz: a magyar helyesírási szabályok útvesztőjében könnyű elbizonytalanodni

Kőkemény helyesírási kvíz

A magyar helyesírás igazi rémálom lehet azok számára, akik kevésbé jártasak benne. Vajon te tudod, hogy bizonyos szavakat miért kötőjellel kapcsolunk össze, míg másokat egybeírunk? Ismered a különböző hasonulásokat és otthon vagy a földrajzi nevek helyesírásában? Ha igen, akkor ezt a kvízt neked találtuk ki! De vigyázz: ha nem figyelsz, akkor nagyon könnyen hibázhatsz! A kérdések még egy magyartanárt is megizzaszthatnak!