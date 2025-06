Műveltségi kvíz: az emberek 5%-a tudja csak, mit jelentenek ezek a közmondások

A közmondások nem csak hangzatos mondatok a magyar nyelv szőttesében. Leckék az életről. Csak felcicomázva, becsomagolva, tömören, és néha egy kicsit jobban elrejtve, mint kellene. Ha azt hiszed, tudod a pontos jelentésüket, teszteld tudásodat a műveltségi kvízzel.

Műveltségi kvíz: tudod mit jelentenek ezek a közmondások?

Fotó: Milan Markovic / Getty Images

Magyar szólások és közmondások

A legtöbb magyar szólásunk és közmondásunk már évtizedekkel, évszázadokkal ezelőtt keletkezett, de még ma is pontosabban írja le az életet és szabályait, mint bármilyen motivációs idézet. Ezek az egyszerű, tömör és sokszor furcsának tűnő mondatok valójában ősi bölcsességek és tapasztalatok, amik úgy öröklődtek generációról generációra, akárcsak a nagymama lekvárreceptje. Csak, amíg a barackbefőtt szavatossága véges, addig egy jó közmondás időtálló. A „kutyából nem lesz szalonna” és a „ki mint vet, úgy arat” még ma is működik. Csak lehet, hogy nem tudod pontosan, mit is jelent.

Ebből a műveltségi kvízből kiderül, hogy mennyire ismered és érted a magyar közmondásokat.

A kvíz alatt te is rájössz majd, hány olyan szófordulat van, amit reflexszerűen alkalmazol szinte minden nap… csak épp lehet, hogy mást jelent, mint amit hittél. Ideje, hogy próbára tedd magad! Ismerős szólások és közmondások. Mindegyikhez 3 lehetséges jelentés. Válassz okosan, mert könnyen becsaphat a kvíz!