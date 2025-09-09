Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
22°C Székesfehérvár

Ádám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kvíz: 68 éves lett az ország Kapája – te mennyire ismered Mucsi Zoltánt?

mucsi zoltán
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 10:15
születésnapkapakvíz
Mucsi Zoltánt sokan csak Kapaként ismerik. Mucsi Zoltán az ismertségét elsősorban káromkodós jeleneteinek és YouTube videóinak köszönheti.
Simon Benedek
A szerző cikkei

Mucsi Zoltán országos ismertséget Jancsó Miklós Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten (1999) című filmjével szerzett, majd 2003-ban a Kontroll című film miatt – ebben egy ellenőrt alakított – ismét hatalmasat nőtt a népszerűsége. A szabadszájú beszólásairól híres Jászai Mari-díjas színművész a filmek és sorozatok mellett a fiatalokat és a YouTube-ot is meghódította alakításaival.

Mucsi Zoltán mosolyog szemüvegben.
Mucsi Zoltánt sokan Kapaként ismerték meg. 
Fotó: Szabolcs László / Ripost

Kvíz: Mucsi Zoltán 68 éves lett

Mucsi Zoltán, vagy ahogy sokan emlegetik, Kapa életműve minden csak nem rendhagyó. Hazánk egyik legismertebb színésze a sikeres karrierje előtt dolgozott a Hajógyárban, illetve a Magyar Államvasutaknál, de a Magyar Posta alkalmazásában is hírlap-kézbesítőként. Színészi pályája egy Kőtövis nevű irodalmi színpad keretein belül kezdődött, ahová barátja révén került be, később itt figyeltek fel a tehetségére. Ezután valóságos csoda, hogy sikeres filmekben és sorozatokban, és persze megannyi reklámfilmben kapott szerepet. No, de ennyit elöljáróban, mielőtt még lelőnénk a kérdéseket. Nézzük, hogy te mennyire ismered a születésnapos Mucsi Zoltánt!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Hol született Mucsi Zoltán?

 

Ez is érdekelhet:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu