Kvíz: 68 éves lett az ország Kapája – te mennyire ismered Mucsi Zoltánt?

Mucsi Zoltán országos ismertséget Jancsó Miklós Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten (1999) című filmjével szerzett, majd 2003-ban a Kontroll című film miatt – ebben egy ellenőrt alakított – ismét hatalmasat nőtt a népszerűsége. A szabadszájú beszólásairól híres Jászai Mari-díjas színművész a filmek és sorozatok mellett a fiatalokat és a YouTube-ot is meghódította alakításaival.

Mucsi Zoltánt sokan Kapaként ismerték meg.

Fotó: Szabolcs László / Ripost

Kvíz: Mucsi Zoltán 68 éves lett

Mucsi Zoltán, vagy ahogy sokan emlegetik, Kapa életműve minden csak nem rendhagyó. Hazánk egyik legismertebb színésze a sikeres karrierje előtt dolgozott a Hajógyárban, illetve a Magyar Államvasutaknál, de a Magyar Posta alkalmazásában is hírlap-kézbesítőként. Színészi pályája egy Kőtövis nevű irodalmi színpad keretein belül kezdődött, ahová barátja révén került be, később itt figyeltek fel a tehetségére. Ezután valóságos csoda, hogy sikeres filmekben és sorozatokban, és persze megannyi reklámfilmben kapott szerepet. No, de ennyit elöljáróban, mielőtt még lelőnénk a kérdéseket. Nézzük, hogy te mennyire ismered a születésnapos Mucsi Zoltánt!