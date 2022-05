Fogadjunk, hogy nem ismered fel Nicolas Cage felnőtt fiát!

Bár időről-időre címlapra kerül különféle balhéival, mégis elképesztő népszerűségnek örvend a már hatvanhoz közelítő Nicolas Cage. Nemrég pedig azt is bejelentették, 27 éves párja gyermeket vár, így hamarosan megszületik a következő Cage Coppola. A hír hatalmas örömmel töltötte el Cage elsőszülött fiát, Westont is, aki bár már a harmincon is túl van, olyan lelkesedéssel várja az újabb tesót, mintha a sajátja lenne.

Weston Coppola Cage 1990-ben született. Instagramon-profilja szerint sportoló, spirituális egyéniség, aki színészként is helyt áll, miközben két black metal bandában is játszik.

A képeit elnézve pedig kicsit zavarba is jöttünk, Weston ugyanis egyszerre hasonlít apjára és az Aquaman sztárjára, Jason Momoára. Hogy is van ez?