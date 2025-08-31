Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
76 éves lett a sármos színész – Vajon mennyit tudsz Richard Gere-ről? Kvíz

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 08:15
76 éves lett Hollywood egyik legsármosabb színésze, Richard Gere, akinek neve egyet jelent a romantikus filmek aranykorával, de a drámai alakítások sem álltak távol tőle. Hosszú pályafutása során számos ikonikus szerepben láthattuk, és nemcsak a vásznon, hanem a valós életben is figyelemre méltó utat járt be. Töltsd ki a róla szóló évfordulós kvízünket!
Kvízünkből most kiderül, mennyire ismered jól a színész életét és karrierjének fordulópontjait!

7 kvízkérdés a kedvenc nőcsábászunkról, Richard Gere-ről

Richard Gere neve generációk óta egyet jelent a sármos főhőssel, de vajon mennyire emlékszel a karrierje részleteire? Tudod, melyik évben koronázta meg a People magazin a világ legszexibb élő férfijaként? Esetleg emlékszel, melyik film tette őt világszerte ismertté, vagy hogy melyik díjat hozta el számára a zenés bírósági szerep? Mi a helyzet spirituális oldalával, vagy azzal a filmmel, ahol tánccipőt húzott Jennifer Lopezzel? Ha úgy érzed, képben vagy, vagy csak szeretnél nosztalgiázni egyet, itt az ideje, hogy próbára tedd tudásod! Induljon a kvíz!

Kezdjük a legfontosabb kérdéssel. Melyik évben nevezte meg a sármos színészt a People magazin a legszexibb élő férfinak?

Idézd fel az egyik legikonikusabb szerepét:

