76 éves lett a sármos színész – Vajon mennyit tudsz Richard Gere-ről? Kvíz

Kvízünkből most kiderül, mennyire ismered jól a színész életét és karrierjének fordulópontjait!

7 kvízkérdés a kedvenc nőcsábászunkról, Richard Gere-ről

Richard Gere neve generációk óta egyet jelent a sármos főhőssel, de vajon mennyire emlékszel a karrierje részleteire? Tudod, melyik évben koronázta meg a People magazin a világ legszexibb élő férfijaként? Esetleg emlékszel, melyik film tette őt világszerte ismertté, vagy hogy melyik díjat hozta el számára a zenés bírósági szerep? Mi a helyzet spirituális oldalával, vagy azzal a filmmel, ahol tánccipőt húzott Jennifer Lopezzel? Ha úgy érzed, képben vagy, vagy csak szeretnél nosztalgiázni egyet, itt az ideje, hogy próbára tedd tudásod! Induljon a kvíz!