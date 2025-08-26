Chris Pine kerek szülinapot ünnepel – karrierje kezdete óta egy napot sem pihent

Chris Pine sokaknak leginkább Kirk kapitányként lehet ismerős. A ma 45 éves színész 2013-ban, azaz több mint 10 éve lett a Star Trek franchise oszlopos tagja. Első szerepét a még ma is nagy népszerűségnek örvendő Vészhelyzet sorozatban kapta. Ugyan csak epizódszerep volt, azonban ahhoz elegendőnek bizonyult, hogy beindítsa a karrierjét.

Sok hollywoodi sztárhoz hasonlóan Chris Pine is a Vészhelyzetben kezdte (Fotó: Matt Crossick)

Chris Pine: ezt biztos nem tudtad róla

A Star Trek sztárja igazi színészdinasztia leszármazottja. Édesapja Robert Pine, aki a CHiPs című filmben is játszott, illetve William Shatnerrel is volt egy közös projektje a '70-es években. Édesanyja Gwynne Gilford szintén színésznőként kezdte karrierjét, főként a '80-as években volt aktív, majd a színészi pályát a pszichológiára cserélte. Chris Pine nagymamája, Anne Gwynne pedig az egyik legelső sikolykirálynőként vonult be a filmtörténetbe, a korai horrorkorszak kedvelt színésznője volt. Ilyen családi háttérrel talán nem is volt kérdéses, hogy Chris is a színészi hivatást válassza. Első kis szerepét a Vészhelyzet sorozatban kapta a 9. évad 16. részében, melyben egy részeg tinédzsert alakított. Ezt követte még néhány kisebb epizódszerep, például feltűnt a CSI: Miami helyszínelőkben is. Nagyjátékfilmes debütálása az Anne Hathaway főszereplésével készült Neveletlen hercegnő 2 volt, amiben Nicholas Devereaux szerepét játszotta, aki a genoviai hercegnő kezére pályázik. Karrierje ezután indult be igazán, a 2004-es Neveletlen hercegnő után szinte minden évben játszott valamiben. 2009-ben kapta meg először Kirk kapitány szerepét a Star Trek-ben, amit azóta is büszkén visz tovább. Főként akciófilmekben láthattuk, például Denzel Washington kollégájával a Száguldó bomba című moziban, vagy Jack Ryan szerepében a Jack Ryan: Árnyékügynökben.

Kirk kapitány útja szinte ki volt kövezve a színészi pályára (Fotó: Paramount Pictures)

Mi lesz a következő nagy dobás?

Legutóbb a Poolman című moziban láthattuk főszerepben 2023-ban. A Poolman különösen fontos mérföldköve Chris Pine karrierjének, ugyanis ez volt az első saját rendezése, sőt, még édesapja, Robert Pine is szerepet kapott a filmben. A kritika és a rajongók sem voltak elragadtatva, a filmet egyetlen díjra sem jelölték, az imdb-n 4.0-ás értékelésen áll jelenleg. A filmrajongók egybehangzóan kijelentették, hogy Pine nem alkalmas rendezőnek és nem jósolnak neki nagy karriert a szakma ezen ágán. A Poolman bukása óta a Disney animációs produkciójában, a Kívánságban kölcsönözte az uralkodó Magnifico hangját. Jelenleg öt filmje van függőben, kíváncsian várjuk, mivel örvendezteti meg ezúttal a rajongóit.