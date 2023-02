Egy világ aggódik a 73 évesen kórházba került Richard Gere-ért

Mint azt a The Sun megírta: a szélesvászon örökös szívtiprója, Richard Gere egy mexikói nyaralás során kezdett egyre csúnyábban köhögni, míg végül tüdőgyulladást diagnosztizálva nála kórházba nem szállították. A családi kikapcsolódás boldog apropója a 73 esztendős sztár felesége, Alejandra Silva 40. születésnapjának megünneplése volt: Gere már a megérkezésükkor is nagyon köhögött, állapota pedig csak még tovább romlott a közép-amerikai országban.

Tüdőgyulladás miatt vitték kórházba Fotó: BEATA ZAWRZEL / AFP

A híradások szerint azonban egyelőre semmi ok a komolyabb aggodalomra: a jelek alapján erősen valószínű, hogy a Micsoda nő vagy a Chicago ikonja hamarosan tökéletesen felépül majd.

Richard Gere és 33 évvel fiatalabb felesége már korábban is ismerték egymást: a nő családi barátnak számított. Aktivistaként dolgozott, szívügyének tekintette, hogy segítse a hajléktalanokat. Először távkapcsolatban éltek, majd végül New Yorkban költöztek össze, és 5 éve házasodtak. A nőnek is van egy gyermeke egy korábbi házasságából, de már két közös fiuk is van, egy 3 és egy 4 éves.