István, a király kvíz – Lássuk, mire emlékszel a legendás rockoperából

Az István, a király nem csupán egy rockopera, hanem a magyar történelem és kultúra egyik ikonikus műve, amely generációkat köt össze. Az 1983-as bemutató óta számtalan előadás és sláger maradt meg az emlékezetünkben, de mennyire emlékszel a részletekre? Tudod például, hogy hány felvonásból áll, vagy ki énekelte Koppány szerepét az 1983-as változatban? Ezek csak a kvíz legkönnyebb kérdései közé tartoznak.

István, a király kvíz: „Oly távol vagy tőlem, és mégis közel..." – tudod folytatni? – Lássuk, mire emlékszel a legendás rockoperából

Fotó: Horvát Éva / MTI

11 kvízkérdés, a legendás rockoperáról – Vajon rajtad is kifog a teszt?

Az István, a király című kvízünk során nemcsak a mű alapvető információira, hanem a kulisszatitkokra és a dalszövegek rejtett üzeneteire is fényt derítünk. Tudod például, hogy Nagy Feró milyen szerepet vállalt a rockopera világában, vagy hogy ki formálta meg a legendás Koppány alakját? Mennyire vagy képben István megformálójával kapcsolatban, akinek énekhangját egy másik művész kölcsönözte? Ha úgy érzed, hogy az összes kérdésre könnyedén válaszolsz, készülj, mert még a legnagyobb rajongók is meglepődhetnek! Te mit gondolsz, hány kérdést tudsz helyesen megválaszolni?