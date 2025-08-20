UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
kvíz, István a király, Vikidál Gyula

István, a király kvíz – Lássuk, mire emlékszel a legendás rockoperából

rockopera
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 08:45
augusztus 20István a kiráykvíz
„Oly távol vagy tőlem, és mégis közel...” Ezt a legendás sort talán minden magyar ismeri, de vajon mennyire vagy otthon István, a király világában? Ideje próbára tenni a tudásodat egy izgalmas kvízzel, ahol a rockopera minden titkára fény derülhet!
Bors
A szerző cikkei

Az István, a király nem csupán egy rockopera, hanem a magyar történelem és kultúra egyik ikonikus műve, amely generációkat köt össze. Az 1983-as bemutató óta számtalan előadás és sláger maradt meg az emlékezetünkben, de mennyire emlékszel a részletekre? Tudod például, hogy hány felvonásból áll, vagy ki énekelte Koppány szerepét az 1983-as változatban? Ezek csak a kvíz legkönnyebb kérdései közé tartoznak.

István a király, kvíz
István, a király kvíz: „Oly távol vagy tőlem, és mégis közel..." – tudod folytatni? – Lássuk, mire emlékszel a legendás rockoperából
Fotó: Horvát Éva / MTI

11 kvízkérdés, a legendás rockoperáról – Vajon rajtad is kifog a teszt? 

Az István, a király című kvízünk során nemcsak a mű alapvető információira, hanem a kulisszatitkokra és a dalszövegek rejtett üzeneteire is fényt derítünk. Tudod például, hogy Nagy Feró milyen szerepet vállalt a rockopera világában, vagy hogy ki formálta meg a legendás Koppány alakját? Mennyire vagy képben István megformálójával kapcsolatban, akinek énekhangját egy másik művész kölcsönözte? Ha úgy érzed, hogy az összes kérdésre könnyedén válaszolsz, készülj, mert még a legnagyobb rajongók is meglepődhetnek! Te mit gondolsz, hány kérdést tudsz helyesen megválaszolni?

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 11
Hány felvonásból áll az István, a király?

 

Nézd meg a legendás rockopera előzetesét:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
