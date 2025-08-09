Tüskevár kvíz az igazán művelteknek – Ciki, ha ezen elbuksz

Az ifjúsági irodalom egyik legkedvesebb műve a Tüskevár, amely gyerekkorunk egyik meghatározó kötelező olvasmánya volt. A regény mély barátságokat, természetközeli élményeket és számos izgalmas pillanatot tár elénk. De mennyire ragadtak meg ezek a részletek az emlékezetedben? A következő kvízzel egy kis nosztalgiára invitálunk, játssz velünk!

Tüskevár kvíz: a Tüskevár című ikonikus ifjúsági filmsorozatot 1967-ben mutatták be, 2012-ben újraforgatták, kevesebb sikerrel

Fotó: archív

10 kvízkérdés a Tüskevárból: vajon hányra tudod a helyes választ?

Fekete István egyik legnépszerűbb regénye, amely Tutajos és Matula bácsi kalandjairól szól. A kvíz kérdései között olyan apró, de emlékezetes részletek is felbukkannak, mint a főszereplők nevei, az iskolai évfolyamok, sőt még az is, milyen kalandok vártak a fiatalokra a tó partján. Ezek a kérdések nemcsak próbára teszik az ismereteidet, hanem egyúttal emlékeztetnek arra, miért is szeretjük annyira ezt a regényt. Töltsd ki a Tüskevár kvízt!