Tutajos kalandjai: Tüskevár kvíz teszteld tudásod

Tüskevár kvíz az igazán művelteknek – Ciki, ha ezen elbuksz

Fekete István
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 09. 14:15
TutajosKis-BalatontesztTüskevárkvíz
A kötelezők közül, az egyik kifejezetten élvezhető olvasmány a Tüskevár. Tutajos kalandjai és személyisége ma is sokakat megérintenek. Most egy izgalmas kvízzel próbára teheted, mennyire ismered a történet részleteit!
Az ifjúsági irodalom egyik legkedvesebb műve a Tüskevár, amely gyerekkorunk egyik meghatározó kötelező olvasmánya volt. A regény mély barátságokat, természetközeli élményeket és számos izgalmas pillanatot tár elénk. De mennyire ragadtak meg ezek a részletek az emlékezetedben? A következő kvízzel egy kis nosztalgiára invitálunk, játssz velünk!

kvíz, Tüskevár, Fekete István, Tutajos, Matula bácsi, Bütyök
Tüskevár kvíz: a Tüskevár című ikonikus ifjúsági filmsorozatot 1967-ben mutatták be, 2012-ben újraforgatták, kevesebb sikerrel
Fotó: archív

10 kvízkérdés a Tüskevárból: vajon hányra tudod a helyes választ?

Fekete István egyik legnépszerűbb regénye, amely Tutajos és Matula bácsi kalandjairól szól. A kvíz kérdései között olyan apró, de emlékezetes részletek is felbukkannak, mint a főszereplők nevei, az iskolai évfolyamok, sőt még az is, milyen kalandok vártak a fiatalokra a tó partján. Ezek a kérdések nemcsak próbára teszik az ismereteidet, hanem egyúttal emlékeztetnek arra, miért is szeretjük annyira ezt a regényt. Töltsd ki a Tüskevár kvízt!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Mi Tutajos teljes neve?

 

Az alábbi linken megnézheted a teljes filmes adaptációt:

Az alábbi kvízeinket se hagyd ki:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
