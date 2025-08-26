Chris Pine és Star Trek-kvíz – Mennyire ismered a filmsztárt?

Chris Pine ma tölti be a 45. életévét. Az elmúlt évtizedek során számos műfajban megmutatta a tehetségét a közönségnek, hiszen a filmjei között akad sci-fi, fantasy, vadnyugati és szuperhősös kaland is. Vajon te minden szerepét ismered? Teszteld tudásod, és derítsd ki, mennyire vagy képben az egyik legsokoldalúbb színésszel a következő kvíz segítségével!

1980-ban ezen a napon született Chris Pine – filmes kvíz

Fotó: AFP / AFP

7 kvízkérdés igazi Chris Pine rajongóknak

Melyik ikonikus sci-fi univerzum kapitányát alakította? Vajon mely karakterének volt a partnere egy igazi szuperhősnő? Mi a helyzet a zenés kalandfilmekkel, vagy azzal a vadnyugati történettel, amelyben testvérével együtt lépett a bűn útjára? Chris Pine filmográfiája olyan sokszínű, hogy még a legképzettebb filmes szakértők is könnyen elbizonytalanodhatnak. Merülj el a kérdések között, és teszteld, mennyire ismered a munkásságát az egyik legizgalmasabb színésznek, aki ma ünnepli a 45. születésnapját! Induljon a kvíz!