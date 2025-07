Balatonfüreden lazul Hollywood szívtiprója, mindenkit megdöbbentett – fotón a legjóképűbb világsztár

Alaposan meglepődhetett a balatonfüredi Bistro Sparhelt "legénysége", amikor néhány napja egy igazi világsztár állított be hozzájuk egy kellemes vacsora reményében. Az éhes celeb nem más volt, mint Chris Pine, a Star-Trek filmek sztárja.

Chris Pine Magyarországon, a Balaton partján bukkant fel (Fotó: Photo Image Press)

Bár Kirk kapitány megformálója nem űrhajóval érkezett, annyira bejött neki a Michelin Bib Gourmand minősítésű vendéglátóhely ízvilága, hogy másnap vissza is tért egy repetára.

„Chris Pine beugrott egy vacsorára! Kirk kapitány leszállt hozzánk itt, Balatonfüreden" – olvasható a Bistro Sparhelt bejegyzésében egy közös kép kíséretében. „Öröm ilyen kedves, aranyos, alázatos világsztárral találkozni!” – tették hozzá.

Nem csak Chris Pine imádja Magyarországot

Nem a Star Trek sztárja az egyetlen világhírű művész, akivel találkozhatunk, ha nyitott szemmel járunk Magyarországon. Ahogy arról a Bors beszámolt, Zendaya is Budapestre érkezett. A Dűne és a Pókember filmek sztárját a szemfüles rajongók akár még el is csíphetik! A pletykák szerint holnap kezdődik a nagysikerű Dűne 3. részének forgatása, ami a „Messiah”, azaz Messiás alcímet kapta. A trilógia előző két részében is akadtak jelenetek, amiket hazánkban vettek fel, így a szereplőgárda nagy része már nem először jár itt. Zendaya Tom Hollanddal is felfedezte a várost, aki ha teheti, mindig elkíséri szerelmét a külföldi forgatásokra, vagy legalábbis meglátogatja időközben. Ez alapján pedig könnyen meglehet, hogy most is együtt érkeztek, bár a budapesti parfümériában, ahol lefotózták, csak egyedül járt.

A legszebb meglepetés! Újra nálunk a legkedvesebb világsztár! Köszönjük Zendaya a mai látogatást

– osztotta meg az üzlet a közös fotót a színésznővel.