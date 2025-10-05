Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
A világ egyik legszebb és legolcsóbb úti célja, Üzbegisztán

Ez a világ legolcsóbb országa, ahol 380 forint is sokat ér – Hihetetlen, mire elég itt egy dollár

Üzbegisztán
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 08:15
külföldi utazásolcsó utazás
Az utazás szerelmesei számára mindig izgalmas felfedezni, hol lehet a legtöbbet kihozni a költségvetésből. Egy dollár a világ legtöbb részén nagyon kevés pénz, de van egy ország, ahol bőven ki lehet belőle jönni.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Ha utazásról van szó, kevesen tudnak annyi élménnyel dicsekedni, mint Drew Binsky, amerikai tartalomgyártó, aki bejárta a világ összes, szám szerint 197 országát. Az utazó YouTuber neve szinte egyet jelent a költséghatékony utazással – csatornáján milliók követik, hogy hol, mennyiért és mit lehet átélni a világ különböző szegleteiben. Egyik videójában egy különösen olcsó országot mutatott be: Üzbegisztánt, ahol mindössze egy dollárból – azaz körülbelül 380 forintból – meglepően sok mindenre futja.

a szamarkandi Regisztán tér belépője szintén belefér egy dollárba
Az UNESCO Világörökségi helyszín, a szamarkandi Regisztán tér, amelynek belépője szintén belefér egy dollárba. 
Fotó: Efired /  Shutterstock 

Egy dollár: plov, kenyér és egy adag történelem

Az üzbég konyha egyik legismertebb és legnépszerűbb fogása a plov, egy illatos, fűszeres rizses húsétel, amit gyakran marhahússal vagy birkával, répával és hagymával készítenek. Drew beszámolója szerint egy kiadós adag plovot már egy dollárból is meg lehet vásárolni.

plov, vagyis rizses hús, ami szintén egy dollárba kerül
Egy gusztusos, ízletes plov szintén olcsóbb, mint egy dollár. Az Oroszországban is kedvelt étel bölcsője Közép-Ázsia.
Fotó: Kyryl Polyatskiy /  Shutterstock 

És hogy mi jár még egy dollárért? Például egy óriási, frissen sült kenyér, ami háromszor akkora, mint egy átlagos vekni – kb. másfél kilót nyom. Ez a kenyér nemcsak méretében, de illatában és ízében is lenyűgöző. Az utcai pékségek Üzbegisztánban fontos szerepet játszanak a mindennapi életben, és a kenyér nemcsak étel, hanem kulturális szimbólum is.

üzbég kenyerek, ezek is olcsóbbak, mint egy dollár
Az üzbég kenyerek nemcsak illatosak, finomak, de műalkotásnak is elmennek. Az áruk viszont nincs egy dollár!
Fotó: alexkoral /  Shutterstock 

Ha már kultúra: Drew a szamarkandi Regisztán teret is meglátogatta, amely a középkori Közép-Ázsia egyik legjelentősebb oktatási és kereskedelmi központja volt. A tér három medreszéból (iszlám iskola) áll, melyeket díszes, mozaikkal borított homlokzatuk tesz igazán különlegessé. Az egész komplexumot magában foglaló belépőjegy szintén belefért az egy dolláros keretbe – itthon egy múzeumi belépő sokszor a többszöröse ennek.

Húsnyárs, tea és tevegelés a sivatagban

Üzbegisztán annak is tartogat meglepetéseket, aki húsimádó: egy gigantikus húsnyárs, ínycsiklandó fűszerekkel grillezve, szintén alig egy dollárért elérhető. Drew videójában láthatóan elégedetten majszolta az ételt – nem csoda, hiszen a régióban a húsételek készítése mesterség.

Az étkezést mi mással lehetne lezárni, mint egy csésze gőzölgő, friss teával? A helyiek számára a tea nemcsak egy átlagos ital, hanem szinte már szertartás, a vendégszeretet egyik legfontosabb eleme. Nemcsak finom, hanem a bőséges ebéd megemésztésében is segít – főleg, ha azt plovval és húsnyárssal kezdjük.

üzbegisztáni tea magokkal, ez sem több mint egy dollár
Közép-Ázsiában, és általában a türk népeknél szinte szertartás a teafogyasztás, így Üzbegisztánban is - ez sem kerül többe, mint egy dollár.
Fotó: Ksuterochkina /  Shutterstock 

De a legnagyobb meglepetés talán még hátravan: Drew egy rövid tevegelésre is befizetett a sivatagban, mindezt szintén egy dollárért. Összehasonlításképp: Dubajban egy hasonló élmény minimum 25 dollárba (10 ezer forintba) kerül. Üzbegisztán tehát nemcsak autentikus, de elképesztően pénztárcabarát élményeket kínál.

tevegelés Üzbegisztánban, szintén egy dollárból
Egy üzbegisztáni tevegelés során tényleg úgy érezheti magát az ember, mintha csak a Selyemút vándora lenne. És ez is megvan egy dollárból.
Fotó: Poliorketes /  Shutterstock 

A világ egyik legolcsóbb országa – de meddig?

Fontos megjegyezni, hogy Drew Binsky videója két évvel ezelőtt készült, így az árak azóta némileg változhattak – bár Üzbegisztán továbbra is a legolcsóbb úti célok közé tartozik. A helyiek vendégszeretete, a történelmi örökség, a különleges ételek és a keleti kultúra mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre több utazó fedezi fel ezt a kevésbé ismert közép-ázsiai országot.

Ha valaki igazi kalandra és kulturális sokszínűségre vágyik, de nem szeretne vagyonokat költeni, Üzbegisztán kitűnő választás lehet, ráadásul Budapestről is könnyen elérhető közvetlen járattal. Kevés hely van a világon, ahol egy dollárból ennyi élményt és gasztronómiai különlegességet kapunk cserébe. És ki tudja – lehet, hogy egy jó plov után még a tevegelés is jobban esik.

