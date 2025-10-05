Ez a világ legolcsóbb országa, ahol 380 forint is sokat ér – Hihetetlen, mire elég itt egy dollár

Ha utazásról van szó, kevesen tudnak annyi élménnyel dicsekedni, mint Drew Binsky, amerikai tartalomgyártó, aki bejárta a világ összes, szám szerint 197 országát. Az utazó YouTuber neve szinte egyet jelent a költséghatékony utazással – csatornáján milliók követik, hogy hol, mennyiért és mit lehet átélni a világ különböző szegleteiben. Egyik videójában egy különösen olcsó országot mutatott be: Üzbegisztánt, ahol mindössze egy dollárból – azaz körülbelül 380 forintból – meglepően sok mindenre futja.
Az üzbég konyha egyik legismertebb és legnépszerűbb fogása a plov, egy illatos, fűszeres rizses húsétel, amit gyakran marhahússal vagy birkával, répával és hagymával készítenek. Drew beszámolója szerint egy kiadós adag plovot már egy dollárból is meg lehet vásárolni.
És hogy mi jár még egy dollárért? Például egy óriási, frissen sült kenyér, ami háromszor akkora, mint egy átlagos vekni – kb. másfél kilót nyom. Ez a kenyér nemcsak méretében, de illatában és ízében is lenyűgöző. Az utcai pékségek Üzbegisztánban fontos szerepet játszanak a mindennapi életben, és a kenyér nemcsak étel, hanem kulturális szimbólum is.
Ha már kultúra: Drew a szamarkandi Regisztán teret is meglátogatta, amely a középkori Közép-Ázsia egyik legjelentősebb oktatási és kereskedelmi központja volt. A tér három medreszéból (iszlám iskola) áll, melyeket díszes, mozaikkal borított homlokzatuk tesz igazán különlegessé. Az egész komplexumot magában foglaló belépőjegy szintén belefért az egy dolláros keretbe – itthon egy múzeumi belépő sokszor a többszöröse ennek.
Üzbegisztán annak is tartogat meglepetéseket, aki húsimádó: egy gigantikus húsnyárs, ínycsiklandó fűszerekkel grillezve, szintén alig egy dollárért elérhető. Drew videójában láthatóan elégedetten majszolta az ételt – nem csoda, hiszen a régióban a húsételek készítése mesterség.
Az étkezést mi mással lehetne lezárni, mint egy csésze gőzölgő, friss teával? A helyiek számára a tea nemcsak egy átlagos ital, hanem szinte már szertartás, a vendégszeretet egyik legfontosabb eleme. Nemcsak finom, hanem a bőséges ebéd megemésztésében is segít – főleg, ha azt plovval és húsnyárssal kezdjük.
De a legnagyobb meglepetés talán még hátravan: Drew egy rövid tevegelésre is befizetett a sivatagban, mindezt szintén egy dollárért. Összehasonlításképp: Dubajban egy hasonló élmény minimum 25 dollárba (10 ezer forintba) kerül. Üzbegisztán tehát nemcsak autentikus, de elképesztően pénztárcabarát élményeket kínál.
Fontos megjegyezni, hogy Drew Binsky videója két évvel ezelőtt készült, így az árak azóta némileg változhattak – bár Üzbegisztán továbbra is a legolcsóbb úti célok közé tartozik. A helyiek vendégszeretete, a történelmi örökség, a különleges ételek és a keleti kultúra mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre több utazó fedezi fel ezt a kevésbé ismert közép-ázsiai országot.
Ha valaki igazi kalandra és kulturális sokszínűségre vágyik, de nem szeretne vagyonokat költeni, Üzbegisztán kitűnő választás lehet, ráadásul Budapestről is könnyen elérhető közvetlen járattal. Kevés hely van a világon, ahol egy dollárból ennyi élményt és gasztronómiai különlegességet kapunk cserébe. És ki tudja – lehet, hogy egy jó plov után még a tevegelés is jobban esik.
