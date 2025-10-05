Ez a világ legolcsóbb országa, ahol 380 forint is sokat ér – Hihetetlen, mire elég itt egy dollár

Ha utazásról van szó, kevesen tudnak annyi élménnyel dicsekedni, mint Drew Binsky, amerikai tartalomgyártó, aki bejárta a világ összes, szám szerint 197 országát. Az utazó YouTuber neve szinte egyet jelent a költséghatékony utazással – csatornáján milliók követik, hogy hol, mennyiért és mit lehet átélni a világ különböző szegleteiben. Egyik videójában egy különösen olcsó országot mutatott be: Üzbegisztánt, ahol mindössze egy dollárból – azaz körülbelül 380 forintból – meglepően sok mindenre futja.

Az UNESCO Világörökségi helyszín, a szamarkandi Regisztán tér, amelynek belépője szintén belefér egy dollárba.

Fotó: Efired / Shutterstock

Egy dollár: plov, kenyér és egy adag történelem

Az üzbég konyha egyik legismertebb és legnépszerűbb fogása a plov, egy illatos, fűszeres rizses húsétel, amit gyakran marhahússal vagy birkával, répával és hagymával készítenek. Drew beszámolója szerint egy kiadós adag plovot már egy dollárból is meg lehet vásárolni.

Egy gusztusos, ízletes plov szintén olcsóbb, mint egy dollár. Az Oroszországban is kedvelt étel bölcsője Közép-Ázsia.

Fotó: Kyryl Polyatskiy / Shutterstock

És hogy mi jár még egy dollárért? Például egy óriási, frissen sült kenyér, ami háromszor akkora, mint egy átlagos vekni – kb. másfél kilót nyom. Ez a kenyér nemcsak méretében, de illatában és ízében is lenyűgöző. Az utcai pékségek Üzbegisztánban fontos szerepet játszanak a mindennapi életben, és a kenyér nemcsak étel, hanem kulturális szimbólum is.

Az üzbég kenyerek nemcsak illatosak, finomak, de műalkotásnak is elmennek. Az áruk viszont nincs egy dollár!

Fotó: alexkoral / Shutterstock

Ha már kultúra: Drew a szamarkandi Regisztán teret is meglátogatta, amely a középkori Közép-Ázsia egyik legjelentősebb oktatási és kereskedelmi központja volt. A tér három medreszéból (iszlám iskola) áll, melyeket díszes, mozaikkal borított homlokzatuk tesz igazán különlegessé. Az egész komplexumot magában foglaló belépőjegy szintén belefért az egy dolláros keretbe – itthon egy múzeumi belépő sokszor a többszöröse ennek.

Húsnyárs, tea és tevegelés a sivatagban

Üzbegisztán annak is tartogat meglepetéseket, aki húsimádó: egy gigantikus húsnyárs, ínycsiklandó fűszerekkel grillezve, szintén alig egy dollárért elérhető. Drew videójában láthatóan elégedetten majszolta az ételt – nem csoda, hiszen a régióban a húsételek készítése mesterség.

Az étkezést mi mással lehetne lezárni, mint egy csésze gőzölgő, friss teával? A helyiek számára a tea nemcsak egy átlagos ital, hanem szinte már szertartás, a vendégszeretet egyik legfontosabb eleme. Nemcsak finom, hanem a bőséges ebéd megemésztésében is segít – főleg, ha azt plovval és húsnyárssal kezdjük.