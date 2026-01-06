7+1 felejthetetlen vasútvonal a világ körül, amiknek a bakancslistádon a helye

1825. szeptember 27-én az angliai Darlington városába tódultak a riporterek és bámészkodók, hogy tanúi legyenek egy korszakalkotó utazási fejlesztésnek. A Stockton és Darlington vasútvonalon ekkor indult el az első nyilvános, gőzhajtású személyszállító vonat, ezzel elindítva a modern vasúti közlekedés kétszáz éves történetét. Bár az 1950-es és '60-as években a légi közlekedés népszerűbbé vált, a vonatok továbbra is nosztalgiát és csodát ébresztenek, ráadásul ez az egyik leginkább környezetbarát utazási forma.

A Man-szigeti Snaefell Mountain Railway vasútvonal méltán tartozik a legizgalmasabb útvonalak közé / Fotó: valeriiaarnaud / Shutterstock

Az első utasszállító vasút 200. évfordulója alkalmából összeszedtük a világ ikonikus, nosztalgikus és modern vasúti túráit.

Ezek a vasútvonalak nemcsak közlekedési eszközök, hanem önálló úti célok, melyek a táj lassú, környezetbarát megismerését kínálják.

Nyolc felejthetetlen útvonal a spanyol hegyi vasúttól és a közép-európai expressztől az indiai alagutakon át a japán nagysebességű vonatokig.

Különleges vasútvonalak a nagy világban

A vasút bicentenáriuma alkalmából összegyűjtöttük a világ legszebb és legikonikusabb útvonalait, amelyek garantálják, hogy a célhoz vezető út maga is felejthetetlen élmény legyen.

Közép-Európa

A nemrég útjára indított Baltic Express lehetőséget nyújt Közép-Európa nyüzsgő városainak felfedezésére Prágától a lengyel tengerparti Gdynia városáig. Ez az „hop-on hop-off" típusú járat fenyő- és tölgyerdőkön keresztül haladva olyan kevésbé ismert régiós gyöngyszemeket tár fel, mint a színes Pardubice, vagy a történelmi Poznań.

A Baltic Express vasútvonal fagyos, de gyönyörű tájakon vág át telente / Fotó: Pawel Niemiec / Shutterstock