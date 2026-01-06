7+1 felejthetetlen vasútvonal a világ körül, amiknek a bakancslistádon a helye

Kétszáz évvel az első személyszállító útja után, a vasút még mindig képes elbűvölni az utazókat. Éppen ezért az ikonikus vasútvonalak továbbra is a leglenyűgözőbb utazási élmények közé tartoznak, melyekben a vonatok és az elsuhanó táj a főszereplők. Mutatjuk a 8 legszebbet, amiket neked is ki kell próbálnod!
1825. szeptember 27-én az angliai Darlington városába tódultak a riporterek és bámészkodók, hogy tanúi legyenek egy korszakalkotó utazási fejlesztésnek. A Stockton és Darlington vasútvonalon ekkor indult el az első nyilvános, gőzhajtású személyszállító vonat, ezzel elindítva a modern vasúti közlekedés kétszáz éves történetét. Bár az 1950-es és '60-as években a légi közlekedés népszerűbbé vált, a vonatok továbbra is nosztalgiát és csodát ébresztenek, ráadásul ez az egyik leginkább környezetbarát utazási forma.
Az első utasszállító vasút 200. évfordulója alkalmából összeszedtük a világ ikonikus, nosztalgikus és modern vasúti túráit.
Ezek a vasútvonalak nemcsak közlekedési eszközök, hanem önálló úti célok, melyek a táj lassú, környezetbarát megismerését kínálják.
Nyolc felejthetetlen útvonal a spanyol hegyi vasúttól és a közép-európai expressztől az indiai alagutakon át a japán nagysebességű vonatokig.
Különleges vasútvonalak a nagy világban
A vasút bicentenáriuma alkalmából összegyűjtöttük a világ legszebb és legikonikusabb útvonalait, amelyek garantálják, hogy a célhoz vezető út maga is felejthetetlen élmény legyen.
Közép-Európa A nemrég útjára indított Baltic Express lehetőséget nyújt Közép-Európa nyüzsgő városainak felfedezésére Prágától a lengyel tengerparti Gdynia városáig. Ez az „hop-on hop-off" típusú járat fenyő- és tölgyerdőkön keresztül haladva olyan kevésbé ismert régiós gyöngyszemeket tár fel, mint a színes Pardubice, vagy a történelmi Poznań.
Man-sziget A Brit-szigetek egyetlen elektromos hegyi vasútja, a Snaefell Mountain Railway, az Ír-tenger feletti hegyeket szeli át a Man-szigeten. Az 1893-ban megnyitott vonal nagy szerepet játszott a sziget turizmusának fellendítésében, és a mai napig megőrizte eredeti viktoriánus kori jellemzőit, beleértve a faburkolatot és a tükrös paneleket.
Portugália A Vouga Történelmi Vasút, mint az ország egyetlen megmaradt keskeny nyomtávú vasútja, amelyet egy 1964-es baszk dízelmozdony vontat át a Vouga-völgy lankás dombjain. A kizárólag nyáron közlekedő, élénk színű, fából készült szerelvény nyitott peronokkal rendelkezik, lehetőséget adva a friss levegő élvezetére a hatórás utazás során. Az út során olyan megállók szerepelnek a programban, mint a folklórzenekarral fogadó Macinhata do Vouga, vagy az urbánus művészeti alkotásairól híres Águeda.
Japán A japán Sinkanszen, vagy közismertebb nevén a „nagy sebességű vonat” tavaly, 2024-ben ünnepelte 60. évfordulóját, mint a világ első nagysebességű vasútvonala. Akár 321 km/órás sebességgel száguld, és pontossága éppúgy legendás, mint a sebessége. A kilenc különböző Sinkanszen útvonal közül a legújabb, a Hokuriku Sinkanszen, a Tokióból Tsurugába tartó „New Golden Route”.
India A Visakhapatnam Kirandul Passenger Special egy kanyargós, négyórás lassú utazásra viszi az utasokat India buja Keleti-Ghatok hegyei között. Az útvonal 58 alagúton, ködös hegyeken és erdőkön keresztül halad, mielőtt megérkezik Araku városába, mely egyre jelentősebb kávéiparral büszkélkedik.
Mexikó A Tequila Express a tequila turizmus fellendülését lovagolja meg, és egyedi módon kínál betekintést Mexikó legnépszerűbb exportcikkének történetébe. A kétórás utazás Guadalajarából indul és Tequila városában ér véget, ahol a legenda szerint az italt először feltalálták. A vonatról az utazók Jalisco kékeszöld agávémezőinek soraira láthatnak rá.
Skócia A skót Felföld vad és távoli szépsége a Far North Line útvonalán bontakozik ki, Inverness és Thurso között. A négyórás utazás 270 kilométeren keresztül vezet a Flow Country-n, a világ legnagyobb érintetlen tőzegrendszerén, amely egyben UNESCO Világörökségi helyszín is.
USA Két évtizeddel a Katrina hurrikán pusztítása után az Amtrak Mardi Gras Service (Korábbi Gulf Coast vonal) néven indította újra a szolgáltatást az Egyesült Államok déli partján. A vonat part menti vizes élőhelyeken, lenyűgöző strandokon és színes tengerparti városokon keresztül kanyarog, olyan történelmi déli városokat összekötve, mint Mobile, Alabama és New Orleans, Louisiana.
Ezek a különleges vasútvonalak méltán kerültek be a legszebbek és legizgalmasabbak közé.
Nézz további lenyűgöző vasútvonalakat az alábbi videóban:
