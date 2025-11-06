Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Portugália népszerű üdülővárosa, Albufeira

700 ezer forintos bírságot is kaphatnak a magyarok a kedvenc nyaralóhelyükön

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 12:45
Megunták a féktelen bulituristákat, ezért a magyarok egy népszerű üdülőhelyén komoly pénzbírság vár mindenkire, aki túlzásba viszi a mulatozást. Portugália egy felkapott városának új szabályai a legártatlanabbnak tűnő viselkedésekre is vonatkoznak, a renitens turisták pedig több száz eurós büntetést kaphatnak.
Porosz Viktória
Portugália népszerű tengerparti üdülőhelyén új magatartási kódexet vezettek be, amely egész évben érvényben lesz, és amelyet – a hatóságok ígérete szerint – kíméletlenül be is tartatnak a turistákkal. A cél nem más, mint gátat szabni az olyan viselkedésnek, amely az utóbbi években rossz fényt vetett a városra és megnehezítette a helyiek életét.

Bulituristák Portugália népszerű üdülővárosában, Albufeirában
Portugália népszerű üdülővárosa, Albufeira önkormányzata keményen fellépett a bulituristák ellen
Fotó: Zu Sanchez Photography

Portugália népszerű üdülővárosa megálljt parancsol: Albufeira gátat szab a buliturizmusnak

Portugália egyik legismertebb üdülővárosa, Albufeira csodás tengerpartja, az ott uralkodó mediterrán hangulat évről évre tömegeket vonz. Az utóbbi időben azonban egyre több panasz érkezett a túlzott alkoholfogyasztásra, az utcai rendbontásokra és a közterületi illetlen viselkedésre. A helyi önkormányzat megelégelte a rendbontó bulituristákat, ezért úgy döntött, hogy szigorú lépéseket tesz.

Az új rendeletben tételesen felsorolják, mi számít tilosnak, és miért járhat komoly pénzbírság. A szabályszegésekért 150 és 1800 euróig (kb. 60 ezer-700 ezer forintig) terjedő büntetés járhat. Alább néhány a legfontosabb tiltások közül:

  • Fürdőruha viselése az utcán: 300–1500 euró
  • Közterületi ivás, vizelés vagy ürítés: 300–1500 euró
  • Nyilvános meztelenség vagy nemi aktus: 500–1800 euró
  • Közterületen alvás, sátorozás: 150–750 euró
  • Köpködés az utcán: 150–750 euró
  • Bevásárlókocsi elhagyása: 150–750 euró

A város központjában táblák emlékeztetik a turistákat az új szabályokra, a rendőrség pedig már jelezte, hogy a szabályszegéseket nem nézik el senkinek. A biztosítótársaságok a következőképpen figyelmeztetik az utazókat:

Portugália több helyén is bevezetnek hasonló szabályokat, és a bírságok összege nem elhanyagolható. Érdemes előre tájékozódni, hogy a nyaralás ne végződjön kellemetlen meglepetéssel és plusz költségekkel.

Új arculatot akar a város

A helyi vezetés azt reméli, hogy a szigorítások segítenek megőrizni Albufeira családbarát, rendezett imázsát. Az elmúlt négy évben több mint 144 millió eurót fektettek a város fejlesztésébe, és szeretnék elkerülni, hogy a buliturizmus mindent tönkretegyen.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
