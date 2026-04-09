Felejtsd el Rómát és Firenzét: van egy sokkal olcsóbb és napfényesebb alternatíva

Lecce látnivalói egyedülálló barokk stílusukkal és barátságos áraikkal várják a látogatókat, így a város kiváló alternatíva a túlzsúfolt és drága nagyvárosok helyett. Puglia „fővárosát” gyakran emlegetik a Dél Firenzéjeként, de az itteni hangulat sokkal közvetlenebb, az árak pedig pénztárcabarátabbak a magyar turisták számára is. A város egyik legnagyobb előnye, hogy a legtöbb nevezetesség gyalogosan is könnyen elérhető, a helyiek vendégszeretete pedig azonnal magával ragadja az embert.

Pénztárcabarát barokk város: Lecce a „Dél Firenzéjeként” kínál pazar látványt a nagyvárosi árak töredékéért.

Történelmi rétegek: a város szívében római kori amfiteátrum és XVII. századi mészkőből faragott bazilikák váltják egymást.

Gasztronómiai élmények: a pasticciotto sütemény és a helyi olívaolajok mellett a piacok autentikus dél-olasz hangulatot adnak.

Melyek Lecce látnivalói, amelyeket vétek kihagyni?

A város arculatát a XVII. században virágzó barokk stílus határozza meg, amelyhez a helyi, puha és könnyen megmunkálható mészkövet, a „pietra leccese”-t használták. Ez az anyag adja az épületek jellegzetes krémszínű, meleg tónusát. A leglátványosabb példa erre a Basilica di Santa Croce, amelynek homlokzata olyan részletgazdag, hogy órákig lehetne tanulmányozni a kőbe faragott alakokat és motívumokat. Közvetlenül mellette található a Palazzo dei Celestini, amely egykor kolostor volt, ma pedig a kormányzati negyed része.

A város szívében, a Piazza Sant'Oronzo téren a történelem korszakai szó szerint egymásra épültek. Itt található a II. századból származó római amfiteátrum, amelyet a XX. század elején építkezés közben véletlenül fedeztek fel. Bár csak egy része látható, ma is koncerteknek és előadásoknak ad otthont, különleges atmoszférát teremtve a modern üzletek és kávézók gyűrűjében. A tér névadója, Szent Orontius oszlopa magasodik a romok felett, hirdetve a város védőszentjének tiszteletét.

Történelmi erődítmények és vallási központok

A katonai építészet iránt érdeklődőknek kötelező program V. Károly vára (Castello di Carlo V). Az erődítmény az 1500-as években épült, hogy megvédje a várost a török támadásoktól. Ma a vár falai között kiállításokat és kulturális eseményeket rendeznek, de maga az épület monumentalitása is lenyűgöző. Érdemes felfedezni a belső udvarokat és a bástyákat, ahonnan rálátni a történelmi központ háztetőire.