BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Erhard névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Lecce tökéletes úti cél egy olaszországi nyaraláshoz.

Felejtsd el Rómát és Firenzét: van egy sokkal olcsóbb és napfényesebb alternatíva

Dél-Olaszország
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 11:15
Róma és Firenze árnyékában egyre több utazó fedezi fel Puglia tartományának rejtett kincseit. Érdemes neked is időt szánnod erre a vidékre, hiszen Lecce látnivalói felejthetetlen élményt nyújtanak a dél-olasz kultúra szerelmeseinek.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Lecce látnivalói egyedülálló barokk stílusukkal és barátságos áraikkal várják a látogatókat, így a város kiváló alternatíva a túlzsúfolt és drága nagyvárosok helyett. Puglia „fővárosát” gyakran emlegetik a Dél Firenzéjeként, de az itteni hangulat sokkal közvetlenebb, az árak pedig pénztárcabarátabbak a magyar turisták számára is. A város egyik legnagyobb előnye, hogy a legtöbb nevezetesség gyalogosan is könnyen elérhető, a helyiek vendégszeretete pedig azonnal magával ragadja az embert.

Lecce látnivalói barokk templomokat és középkori várakat kínálnak.
Fotó: Balate.Dorin / Shutterstock 
  • Pénztárcabarát barokk város: Lecce a „Dél Firenzéjeként” kínál pazar látványt a nagyvárosi árak töredékéért.
  • Történelmi rétegek: a város szívében római kori amfiteátrum és XVII. századi mészkőből faragott bazilikák váltják egymást.
  • Gasztronómiai élmények: a pasticciotto sütemény és a helyi olívaolajok mellett a piacok autentikus dél-olasz hangulatot adnak.

Melyek Lecce látnivalói, amelyeket vétek kihagyni?

A város arculatát a XVII. században virágzó barokk stílus határozza meg, amelyhez a helyi, puha és könnyen megmunkálható mészkövet, a „pietra leccese”-t használták. Ez az anyag adja az épületek jellegzetes krémszínű, meleg tónusát. A leglátványosabb példa erre a Basilica di Santa Croce, amelynek homlokzata olyan részletgazdag, hogy órákig lehetne tanulmányozni a kőbe faragott alakokat és motívumokat. Közvetlenül mellette található a Palazzo dei Celestini, amely egykor kolostor volt, ma pedig a kormányzati negyed része.

A város szívében, a Piazza Sant'Oronzo téren a történelem korszakai szó szerint egymásra épültek. Itt található a II. századból származó római amfiteátrum, amelyet a XX. század elején építkezés közben véletlenül fedeztek fel. Bár csak egy része látható, ma is koncerteknek és előadásoknak ad otthont, különleges atmoszférát teremtve a modern üzletek és kávézók gyűrűjében. A tér névadója, Szent Orontius oszlopa magasodik a romok felett, hirdetve a város védőszentjének tiszteletét.

A dél-olasz Lecce római kori színháza.
Lecce részben feltárt római kori színházát a mai napig használják. Fotó: essevu / Shutterstock 

Történelmi erődítmények és vallási központok

A katonai építészet iránt érdeklődőknek kötelező program V. Károly vára (Castello di Carlo V). Az erődítmény az 1500-as években épült, hogy megvédje a várost a török támadásoktól. Ma a vár falai között kiállításokat és kulturális eseményeket rendeznek, de maga az épület monumentalitása is lenyűgöző. Érdemes felfedezni a belső udvarokat és a bástyákat, ahonnan rálátni a történelmi központ háztetőire.

A Piazza del Duomo, azaz a Dóm tér, Európa egyik legszebb zárt tere. Különlegessége, hogy csak egyetlen bejárata van, így belépve egy hatalmas, szabadtéri „szalonban” érzi magát az utazó. Itt található a katedrális, a harangtorony és a püspöki palota. Esti kivilágításban a tér még varázslatosabb, amikor a lámpák fénye megcsillan az évszázados mészkő falakon.

Gasztronómia és helyi piacok

A dél-olasz konyha híres az egyszerűségéről és az alapanyagok kiváló minőségéről. A Mercato di Piazza Libertini a helyi élet lüktető központja, ahol a környékbeli termelők kínálják portékáikat. A magyar látogatóknak érdemes megkóstolniuk a pasticciotto-t, amely egy krémmel töltött omlós sütemény, és a helyiek körében elengedhetetlen része a reggelinek. Egy kávé és egy sütemény ára általában 3-4 euró (kb. 1 150 - 1 500 Ft) között mozog.

A leccei Santa Croce templom barokk homlokzata.
A Santa Croce templom finom, részletgazdag barokk díszítése. Fotó: Massimo Parisi / Shutterstock 

Az olívaolaj-termelés a régió egyik fő bevételi forrása, így számos kóstolón vehetünk részt a városban. A helyi éttermekben a „cucina povera”, azaz a szegények konyhája dominál, ami laktató és rendkívül ízletes fogásokat jelent, mint például az orecchiette tészta paradicsomszósszal és sós ricottával. Egy bőséges vacsora két főre, helyi borral együtt is megállhat 40-50 euróból (kb. 15 200 - 19 000 Ft).

Praktikus tanácsok az utazáshoz

Az időzítés kulcsfontosságú. Bár Olaszország déli része vonzó nyári úti cél, június végétől augusztusig a hőmérséklet gyakran meghaladja a 40 fokot, ami megnehezíti a városnézést. A legideálisabb időszak a látogatásra a tavasz (április-május) vagy az ősz (szeptember-október), amikor kellemes a meleg, és a tömeg is kisebb.

Lecce egy életérzés, ahol a történelem és a modern olasz mindennapok összefonódnak. Akár a művészetek, akár a gasztronómia miatt érkezünk, a barokk épületek árnyékában eltöltött napok biztosan maradandó emléket hagynak az olaszországi utazásunk során.

Nézd meg a videóban is Lecce látnivalóit:

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu