Krisztus hegyének titkai: a különleges sziget, amely csak a szerencséseknek mutatja meg magát

A Tirrén-tenger mélykék vizéből meredeken kiemelkedő gránitsziklák látványa egyszerre tiszteletet parancsoló és hívogató. Montecristo szigete a Toszkán-szigetvilág negyedik legnagyobb tagja, ám 10,4 négyzetkilométernyi területe az egyik legérintetlenebb ökoszisztémát rejti az egész Földközi-tenger medencéjében. A sziget elszigeteltsége nem csupán a földrajzi helyzetéből adódik, hanem abból a tudatos törekvésből is, hogy megóvják egyedülálló biológiai sokféleségét a tömegturizmus káros hatásaitól.
A sziget exkluzivitását a látogatási szabályok rendkívüli szigorúsága adja. 2026-ban mindössze 23 kijelölt napon nyílik meg a lehetőség a partraszállásra, és az egész év folyamán összesen csupán 1725 látogatót fogadnak. Ez a limitált hozzáférés biztosítja, hogy a vándormadarak fészkelési időszakában és a kritikus ökológiai ciklusok alatt a sziget teljesen zavartalan maradjon.
Április közepe és május közepe között például teljes látogatási tilalom van érvényben a vonuló madarak védelmében. A belépés kizárólag szervezett keretek között, a Toszkán-szigetvilág Nemzeti Park és a biodiverzitásért felelős csendőri egységek felügyeletével lehetséges.
Montecristo szigetén nincs kiépített turisztikai infrastruktúra: nincsenek szállodák, éttermek vagy strandok. A látogatók számára tilos a fürdés és a horgászat is, még az olyan festői öblökben is, mint a Cala Maestra. Aki megszegi a szabályokat, komoly bírságra számíthat. A sziget növényzetét főként alacsony növésű mediterrán fajok, például rozmaring, erika és szuhar alkotják, ami miatt árnyékot alig lehet találni a területen. Az egyetlen magasra növő faj a bálványfa, amelyet még a XIX. században hurcoltak be a szigetre.
Az élővilág szintén különleges: Montecristón több száz éve élnek vadkecskék, amelyek valószínűleg tengerészek közvetítésével kerültek ide (ahogy más itáliai szigetekre is), de találkozhatunk ritka békafajokkal és számos pihenő vándormadárral is. A területen jelenleg mindössze egy vadőrállomás működik, így a sziget gyakorlatilag lakatlannak tekinthető.
A sziget hírnevét jelentős részben Alexandre Dumas klasszikusának, Monte Cristo grófjának köszönheti. A regény szerint Edmond Dantès itt találja meg azt a mérhetetlen kincset, amely bosszújának alapjául szolgál. Bár a kincs csak az írói fantázia szüleménye, a sziget történelme valódi drámákat is rejt. A XVI. századig kolostori közösség élt itt, ám 1553-ban kalózok rombolták le az épületeiket. Ma a tenger feletti domboldalon található romok, amelyeket visszahódított a természet, némán emlékeztetnek a múltra.
A helyi legendárium egy másik szála Szent Mamilianóhoz kötődik, aki a hagyomány szerint egy sárkánnyal küzdött meg a szigeten. A mítosz úgy tartja, hogy ahol a szent legyőzte a fenevadat, ott kristálytiszta forrás fakadt. Ő nevezte el a piramis alakú sziklát „Krisztus hegyének”, azaz Montecristónak.
A 2026-os szezon március 21-én veszi kezdetét és szeptember 20-án zárul.
Olaszország nagyon vigyáz az aprócska szigetre: a látogatáshoz előzetes regisztráció szükséges, amely február elejétől érhető el az Isole dell'Arcipelago Toscano Nemzeti Park hivatalos felületein. A részvételi díj körülbelül 140 euró (kb. 53 000 Ft), amely magában foglalja a hajóutat és a szakvezetést. A járatok többsége Piombino kikötőjéből indul, érintve Elba szigetét, de bizonyos időpontokban Santo Stefano és Giglio felől is indulnak expedíciók.
