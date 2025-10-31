Vérfagyasztó titok a múltból: így lett a milliomosok nyaralóhelyéből hátborzongató szellemváros

A hátborzongató szellemváros, ahol egykor a világ elitje nyaralt. A reggeli kávék ott maradtak az asztalon, a törölközők a szárítón, és a város egyszer csak elnémult. Ez Famagusta története – Ciprus egyik legfényesebb csillagáé, ami mára fájdalmas mementóvá vált.

Fotó: feelthedrone / Shutterstock

Cipruson a turisták leginkább a sziget déli részét látogatják. Kevesen merészkednek a törökök által megszállt Észak-Ciprusra. Itt található Varosha, Ciprus hátborzongató szellemvárosa Famagusta külvárosában.

Ciprusi Riviéra

Tágas szállodák, pálmafás sétányok, hangulatos kávézók és nyüzsgő éjszakai élet jellemezte a városrészt. Olyan hírességek töltötték itt a nyarukat, mint Elizabeth Taylor, Richard Burton vagy Brigitte Bardot. A tengerparti Varosha szellemvárosát egyszerűen csak Ciprus Riviérájaként emlegették. Famagusta lakossága ekkoriban meghaladta a 39 ezret, évente mintegy 700 000 látogató fordult meg itt. Gondolj csak bele: akkoriban a sziget 100 szállodájából 45 Famagustában működött. Itt volt a fő kikötő, virágzott a turizmus, és pezsgő kulturális élet jellemezte.

Megszűnt az élet, amikor megállt az idő

1974. augusztus 14-én azonban a török hadsereg inváziója elérte Famagustát is. A város görög ciprusi lakóinak menekülniük kellett, hátrahagyva otthonaikat, emlékeiket és az egész életüket. A lakosság – több mint 40 ezer ember – egyik napról a másikra vált menekültté saját hazájában. A megszállás következtében Famagusta jelentős része, különösen a Varosha nevű modern tengerparti negyed, hermetikusan le lett zárva.

Egy hátborzongató szellemváros

Aki ma végigsétál Famagusta elzárt része mellett, a rozsdás kerítések mögött omladozó hotelszörnyeket és elhagyott éttermeket lát. Jan-Olof Bengtsson svéd újságíró 1977-es látogatása után így írta le az élményt:

„Az aszfalt megrepedezett, a járdákon bokrok nőnek. A reggelizőasztalok még mindig meg vannak terítve, a ruhák száradnak, és a lámpák égnek. Varosha egy szellemváros.”

A romok között csak patkányok, kígyók és vadállatok mozognak. A házakat lassan visszahódítja a természet, miközben a város lakói az ország más részein várnak a visszatérés lehetőségére, immár több mint 50 éve.