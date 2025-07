5 elhagyatott szellemváros, ahol katasztrófák történtek – Csernobil csak a kezdet 

Vannak városok, amelyek múltja hátborzongatóbb, mint amit el tudunk képzelni. Történeteiket ma is őrzik a leomlott vakolatok, a berozsdásodott, nyikorgó hinták és a poros könyvek. De ezek nem sci-fi díszletek; olyan helyek, amik hátborzongató tragédiák után némultak el. Most 5 ilyen szellemvárost mutatunk be – kezdve a legismertebbel: Csernobillal.

Csernobil és más elhagyatott városok

Fotó: Anton Petrus / Getty Images

1. Csernobil (Ukrajna)

Fotó: AFP / AFP

Április 26-án hajnalban robbant fel a csernobili atomerőmű 4-es reaktora. A reaktor teteje – egy 1200 tonnás acélfedél – a levegőbe repült, és radioaktív porral borított el mindent.

A közeli Pripjaty városában senki sem tudott az atomkatasztrófáról. A gyerekek aznap is iskolába mentek. Egyes túlélők szerint reggelre már fémes ízt éreztek a szájukban, mások az iskolaudvaron lettek rosszul, anélkül, hogy tudták volna, mi történik velük.

A késlekedő evakuálás miatt több ezer ember kapott sugárfertőzést. A likvidátorok, akik az elzáráson dolgoztak, ólomkötényben sétáltak saját halálukba. Sokan közülük később leukémiában hunytak el.

2. Centralia (USA)

Fotó: AFP / AFP

A pennsylvaniai bányaváros egyetlen rossz döntés miatt változott a földi pokollá. 1962-ben egy szemétégetés során lángra kapott egy föld alatti szénmező, amit azóta sem tudnak eloltani.

A föld alatti tűz a mai napig ég. A város útjai felrepedeztek, füst száll fel a földből, és mérgező gázok gomolyognak a felszínen.

Az egyik legismertebb baleset 1981-ben történt: egy 12 éves fiú alatt megnyílt a föld. A hátsó udvaron egy 45 méter mély hasadékba csúszott volna, ha testvére gyors reakciója nem menti meg.

A város mára gyakorlatilag kihalt. A házakat lebontották, az irányítószámot megszüntették, csak néhány lakó és egy darab készenlétben álló tűzoltó autó járja a gőzölgő utcákat.

3. Hashima-sziget (Japán)

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP / AFP

A „Csatahajó-szigetként” is ismert Hashima Japán egyik legnyomasztóbb helye. A szigetet a 20. század elején kezdték el bányászati központtá fejleszteni. Hamarosan több mint 5000 ember zsúfolódott össze egy néhány focipályányi területen, egymás hegyén hátán.

A gyerekek a házak tetején játszottak, a felnőttek napi 12 órát dolgoztak a mélyben. A II. világháború alatt kényszermunkásokat is szállítottak ide Koreából és Kínából. Rengetegen vesztették életüket a szörnyű munkakörülmények miatt.