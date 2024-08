Évtizedek óta senki sem lakja Magyarország legnagyobb szellemvárosát

Egészen döbbenetes videó jelent meg a neten, mely sokakat tart izgalomban: a felvételen mintha csak Csernobil elhagyott épületeit látnánk vagy egy Kelet-Európában játszódó posztapokaliptikus sci-fi díszletei közé tévedtünk volna – de nem! Valójában Veszprém megyében, azon belül is a kétezer fős Szentkirályszabadján járunk, itt található ugyanis az a szellemváros, ami közel három évtizede, egész konkrétan 1996 óta áll üresen. Az egykori szovjet laktanya korábban több ezer orosz és ukrán katonának és családjuknak kínált a helyzethez mérten luxuskörülménynek tekinthető szállást (volt színház és óvoda is a laktanyán belül a lakásokban pedig színes tévé), mára ugyanakkor a helyzet sokat változott. A katonák száma 1988-tól kezdve folyamatosan csökkent, 1990-től 1996-ig pedig már csak őrizték, de nem használták a területet. Aztán az őrzés is elmaradt, a végeredmény pedig az, amit az Élj határok nélkül insta-csatornára feltett videóban is látunk.