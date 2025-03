A több mint egy évtizede elhagyatott, hatalmas város, amely egykor brit katonák ezreinek és családjaiknak adott otthont, most lassan átadja magát a vadonnak.

A nyüzsgő város már teljesen elnéptelenedett Fotó: Bubbers BB / Shutterstock

De a szellemváros - amely kiterjedt, négy hálószobás házakkal, lakóházzal, sportlétesítményekkel és még saját benzinkúttal is rendelkezik - nem a brit vidéken fekszik, Németország nyugati részén található. A JHQ Rheindahlen néven ismert hidegháborús "relikvia" 1952-ben épült, egykor nyüzsgő város, amely akár 12 ezer brit katonának is képes volt otthont adni, egészen addig, amíg 2013-ban végleg be nem zárta a kapuit.

Ez a hely olyan nagy, hogy szinte egy saját város. El sem hiszem, hogy ez az egész terület teljesen elhagyatott

- mondta Colin Hodson városfelfedező, aki a hátborzongató hangulatot a Beaded Explorer YouTube-csatornáján örökítette meg.

A város mostanra a vadon élő állatok, például szarvasok és vörös mókusok menedékévé vált, ami Hudson számára olyan érzést kelt, mintha egy poszt-apokaliptikus, emberi létet nélkülöző helyszínre lépett volna. A 376 hektárnyi erdőbe burkolózó zöldövezet olyan sűrű, hogy nyáron a házak eltűnnek a lombok alatt. A minimális vandalizmus ellenére a város egy rég letűnt korszak időbe fagyott pillanatképét mutatja be.

Bár az épületek üresen állnak, az idő által elvesztett, milliós nagyságrendű befektetések, és az elhagyatott terület teljes értéke felbecsülhetetlen. Felfedezése során Colin az Expressnek elmondta, hogy míg kint melegnek tűnt a nap, a házak belseje kísértetiesen hideg volt.