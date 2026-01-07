Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Nem árt az óvatosság: 15 éve nem látott hómennyiség zúdult az országra

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 11:20
Bár ma reggelre már egyes helyeken több mint 20 centiméter hó hullott le, a mesébe illő látvány mellett nem árt az óvatosság sem. A hóeltakarítási munkák folyamatosan zajlanak, de a közlekedőknek érdemes tájékozódni az útviszonyokról.

Hétfő óta egyre nagyobb mennyiségű hó borítja az országot, amire már közel másfél évtizede nem volt példa. Az ország egyes területein ma reggelre már elérte a több mint 20 centimétert a hótakaró, és bár a látvány mesébe illő, érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indul valaki.

15 éve nem látott hómennyiség zúdult az országra.

Az utakat, háztetőket, parkokat és erdőket mind puha, fehér hótakaró fedi, ami igazán mesébe illő külsőt kölcsönöz az országnak. Ekkora havazás rendkívül ritkának számít, ugyanis az elmúlt években nem volt rá példa. A téli táj igazi megnyugvást hoz az emberi léleknek, így érdemes kiélvezni, amíg csak lehet.

A puha hótakaró látványa ellenére érdemes fokozottan óvatosnak lenni

A rendkívüli hóhelyzet miatt a kormány Operatív Törzset hozott létre Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével, amely figyelemmel kíséri a helyzetet és összehangolja a hóeltakarítást. Az érintett vármegyékben folyamatosak a munkálatok, de a következő napokban is nehéz közlekedési viszonyokra lehet számítani.

Az Operatív Törzs fokozott óvatosságot kér, indulás előtt tájékozódást és a felesleges utazások elkerülését javasolja a balesetek elkerülése érdekében - írta a Köpönyeg.

 

