Extravagáns paloták, lenyűgöző történelmi épületek – Ez Olaszország kevésbé ismert gyöngyszeme

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 14:15
téli menetrendOlaszországTorino
A Budapest Airport téli menetrendjének köszönhetően most az egyik legizgalmasabb olasz városba is eljuthatunk. Torino különlegessége építészetében, történelmében és művészetében rejlik, így tökéletes úti célja lehet egy kulturális nevezetességeken alapuló városnézésnek.
Etédi Alexa
Jártál már Torinoban? Ha nem, most kedvet csinálunk hozzá. A Budapest Airport téli menetrendje hét új európai város között ezt a méltatlanul kevésbé felkapott, viszont nagyon szép olasz nagyvárost is úti céljai közé vette, ahová az egyik fapados légitársaság indít járatokat heti három alkalommal, kedden, csütörtökön és szombaton.

Torino látképe a Po-folyóval
A Pó-folyó partján elterülő Torino az olasz egység megvalósulása után négy éven át, 1861-től 1865-ig Olaszország fővárosa is volt / Fotó: 123RF

Torino extrákkal - Ezért érdemes a városba ellátogatni

Olaszország negyedik legnépesebb városa jelentős üzleti, kulturális, és oktatási központ, ráadásul számos UNESCO Világörökségi helyszínnek is otthont ad. Így Torino a kultúra, az építészet, a művészetek, illetve a történelem iránt érdeklődők számára is valóságos aranybánya, és mint itáliai település, a gasztronómia sem maradhat le mögöttük, már csak azért sem, mert ez a város a vermut szülőhelye.

De vajon mit érdemes itt megcsodálni, ha az ember néhány napot szánna erre a különleges városra?

Torino egyik legismertebb főtere az elegáns, barokk stílusú Piazza San Carlo, amelyet a XVI-XVII. században alakítottak ki. Innen kiindulva kellemes sétát tehetünk a városban. Torino leghíresebb építészeti műalkotása a Mole Antonelliana, amelynek jellegzetes sziluettje a város szimbóluma. A XIX. században emelt épületben – amelyet eredetileg zsinagógának terveztek – ma az olasz Nemzeti Mozi Múzeumának gyűjteménye látható, míg 121 méter magas kupolájából lenyűgöző panoráma nyílik a városra.

Torino látképe a Mole Antonelliana épületével
Torino látképe, középpontban a Mole Antonelliana épületével - a "mole" szó monumentális méretű épületet jelent, Antonelliana pedig az építész neve volt / Fotó: 123RF

Mindenképpen érdemes útba ejteni az 1856-ban megnyílt gyönyörű Parco del Valentianot, amely Torino második legnagyobb közparkja, ahol olyan különlegességek láthatók, mint egy egzotikus növényeket felvonultató botanikus kert, a barokk Valentiano-kastély (amely UNESCO Világörökség), illetve a Glicini-villa, mind közül a legérdekesebb azonban a Borgo Medioevale, amely egy rekonstruált középkori falu, egyfajta szabadtéri múzeum, amely az 1884-es Olasz Országos Kiállításra építettek a piemonti régió késő középkori építészetének másolataként .

Szintén UNESCO Világörökségi helyszín a Királyi Palota, amely barokk és rokokó fegyvergyűjteményt mutat be, az 1276-ban egy római városkapu fölé épült Madama-palota, valamint a Torinótól 10 kilométerre fekvő Stupinigi Királyi Vadászház, amely szintén a Savoyai királyi ház rezidenciája volt.

Múzeumok, magyar vonatkozások

Ha valaki több időt is eltöltene a városban, számos különleges kiállítás, gyűjtemény is várja az érdeklődőket, ilyen például a Museo Nazionale dell’Automobile, ahol az olasz autógyártás legszebb és legkülönlegesebb darabjait láthatjuk kiállítva. Ez a múzeum nemcsak a férfiak számára érdekes, de még a hölgyek is csillogó szemekkel járják végig a lenyűgöző autócsodákat. Egy másik érdemes gyűjtemény a Museo Egizio, amely világviszonylatban is a második legnagyobb ókori egyiptomi múzeum, benne szarkofágokkal, múmiákkal és a mindennapi élet tárgyaival.

A Palazzo Carignano épületében találjuk a Museo del Risorgimentot, amelynek magyar vonatkozása is van. Mint ismeretes, Kossuth Lajos 1861-től kisebb megszakítással egészen haláláig Torinóban élt emigrációban, így a múzeumban, amely Itália egyesítésének szenteli gyűjteményét, a magyar politikusnak egy berendezett emlékszobája is látható.

Torino egyik palotája, a Palazzo Carignano amely a Museo del Risorgimento gyűjteményének otthona
A Palazzo Carignano épülete, amely a Museo del Risorgimento, az olasz egység történeti múzeumának ad otthont / Fotó: Claudio Divizia /  Shutterstock 

Torinóban egyébként több helyen is megtalálható Kossuth emléke. Így például ma is áll az a ház, ahol 1894-es haláláig élt (Via dei Mille 22.), illetve a ház előtti parkban látható a mellszobra is.

Nem utolsó sorban a város két labdarúgó csapatáról, a Torino F.C-ről, illetve a jóval híresebb és sikeresebb Juventusról is nevezetes, így egy torinói kirándulást a Serie A valamelyik helyi meccsével is összeköthetjük. 

Torinót, az Olasz Királyság első fővárosát néha az „olasz szabadság bölcsőjének” nevezik, mivel az Olaszország egyesítéséhez vezető Risorgimento politikai és szellemi központja volt.
Kilátás Torinóra az 1863--1889 között épült Mole Antonelliana kupolájából.
Az elegáns, barokk stílusú Piazza San Carlo, középen Emmanuel Philibert lovas szobrával, háttérben a Santa Cristina és a San Carlo Borromeo ikertemplomok tömbjével.
A torinói királyi palota, melyhez olyan épületek kapcsolódnak, mint a Palazzo Chiablese és a Szent Lepel kápolnája, utóbbi a híres torinói lepel elhelyezésére épült.
A torinói királyi palota felbecsülhetetlen értékű barokk és rokokó fegyver- és páncélgyűjteménye - a palota ma UNESCO Világörökségi helyszín.
Az 1856-ban megnyílt festői Parco del Valentino, amely Olaszország első nyilvános kertje volt.
Az elegáns Castello del Valentino ma a Torinói Műszaki Egyetem Építészeti Karának székhelye.
A Borgo Medioevale modellként szolgáló építményei között szerepelt a Fénis-kastély, az Issogne-kastély, a Verrès-kastély és az Ivrea-kastély- valamennyi az Aosta-völgyben, illetve Piemontban található.
A modern építészetet képviseli a Luigi Einaudi kampusz, amely a Jogi Kar épületeit foglalja magában.
Torino és a Mole Antonelliana a kék órában.
Torinót, az Olasz Királyság első fővárosát néha az „olasz szabadság bölcsőjének” nevezik, mivel az Olaszország egyesítéséhez vezető Risorgimento politikai és szellemi központja volt.

Az alábbi videóban belepillanthatsz Torino további titkos helyszíneibe:

