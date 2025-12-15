Extravagáns paloták, lenyűgöző történelmi épületek – Ez Olaszország kevésbé ismert gyöngyszeme

Jártál már Torinoban? Ha nem, most kedvet csinálunk hozzá. A Budapest Airport téli menetrendje hét új európai város között ezt a méltatlanul kevésbé felkapott, viszont nagyon szép olasz nagyvárost is úti céljai közé vette, ahová az egyik fapados légitársaság indít járatokat heti három alkalommal, kedden, csütörtökön és szombaton.

A Pó-folyó partján elterülő Torino az olasz egység megvalósulása után négy éven át, 1861-től 1865-ig Olaszország fővárosa is volt / Fotó: 123RF

Torino extrákkal - Ezért érdemes a városba ellátogatni

Olaszország negyedik legnépesebb városa jelentős üzleti, kulturális, és oktatási központ, ráadásul számos UNESCO Világörökségi helyszínnek is otthont ad. Így Torino a kultúra, az építészet, a művészetek, illetve a történelem iránt érdeklődők számára is valóságos aranybánya, és mint itáliai település, a gasztronómia sem maradhat le mögöttük, már csak azért sem, mert ez a város a vermut szülőhelye.

De vajon mit érdemes itt megcsodálni, ha az ember néhány napot szánna erre a különleges városra?

Torino egyik legismertebb főtere az elegáns, barokk stílusú Piazza San Carlo, amelyet a XVI-XVII. században alakítottak ki. Innen kiindulva kellemes sétát tehetünk a városban. Torino leghíresebb építészeti műalkotása a Mole Antonelliana, amelynek jellegzetes sziluettje a város szimbóluma. A XIX. században emelt épületben – amelyet eredetileg zsinagógának terveztek – ma az olasz Nemzeti Mozi Múzeumának gyűjteménye látható, míg 121 méter magas kupolájából lenyűgöző panoráma nyílik a városra.

Torino látképe, középpontban a Mole Antonelliana épületével - a "mole" szó monumentális méretű épületet jelent, Antonelliana pedig az építész neve volt / Fotó: 123RF

Mindenképpen érdemes útba ejteni az 1856-ban megnyílt gyönyörű Parco del Valentianot, amely Torino második legnagyobb közparkja, ahol olyan különlegességek láthatók, mint egy egzotikus növényeket felvonultató botanikus kert, a barokk Valentiano-kastély (amely UNESCO Világörökség), illetve a Glicini-villa, mind közül a legérdekesebb azonban a Borgo Medioevale, amely egy rekonstruált középkori falu, egyfajta szabadtéri múzeum, amely az 1884-es Olasz Országos Kiállításra építettek a piemonti régió késő középkori építészetének másolataként .

Szintén UNESCO Világörökségi helyszín a Királyi Palota, amely barokk és rokokó fegyvergyűjteményt mutat be, az 1276-ban egy római városkapu fölé épült Madama-palota, valamint a Torinótól 10 kilométerre fekvő Stupinigi Királyi Vadászház, amely szintén a Savoyai királyi ház rezidenciája volt.