Elutaznál a borongós hűvösből a fűszer illatú napsütésbe? Íme Marrakesh, Marokkó gyöngyszeme

Marokkó
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 12:45
Budapest Airporttéli menetrendMarrakesh
Galériánkban a Budapest Airport téli menetrendjének egyik legizgalmasabb, legszínesebb és legillatosabb úti célját mutatjuk be. A marokkói Marrakesh idén a napsütés és a meleg iránt vágyakozók téli menedéke lehet.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Október legvégén ismertette a Budapest Airport a téli menetrendjét, amelynek 7 új desztinációja közül Marrakesh az egyik legszínesebb és legizgalmasabb. A marokkói csodaváros mint téli "napsütötte" úti cél szerepel a kínálatban, ahová az egyik jól ismert fapados légitársaság repül heti két alkalommal.

Marrakesh egyik legfontosabb látnivalója a tradicionális orientális építészetet képviselő Koutoubia mecset
Marrakesh egyik legfontosabb látnivalója a tradicionális orientális építészetet képviselő Koutoubia mecset.
Fotó: Wirestock Creators /  Shutterstock 

Marrakesh, az arab világ egyik legkülönlegesebb városa

A hosszú történelemmel és gazdag kultúrával megáldott Marrakesh azoknak lehet tökéletes úti cél, akiket vonzanak az intenzív, színes, kicsit kaotikus, ugyanakkor autentikus városok, ahol a zsibongó látvány, a fűszeres illatok és egzotikus ízek egyszerre ragadják meg az érzékeket.

Marrakeshben (ahol azért nem árt odafigyelni sem, mielőtt rossz szájízzel hagynánk el az országot) ugyanis mindez együtt van. A színes piacok – melyek közül a Jemaa el-Fnaa tér az UNESCO szellemi öröksége – a csodálatos csempékkel díszített paloták, a medina különleges hangulata nemcsak a kultúra iránt érdeklődő utazók álma, hanem a fotósoké is, hiszen a vörös árnyalatú városfalak, a szűk sikátorok, a nyüzsgő bazár, vagy a Jardin Majorelle botanikus kert színes kontrasztja tökéletes témákat kínálnak. 

Marrakch egyik legfontosabb látványossága a Bahia-palota
Marrakesh másik fontos látványossága, a Bahia-palota, melynek oszlopait jellegzetes zellij csempék borítják.
Fotó: rawf8 /  Shutterstock 

Persze ne felejtsük ki a gasztronómiát sem, hiszen a marokkói konyha messze földön híres. Az illatos tajine-ok – amelyek a tradicionális, kúpos fedelű agyagedényben, a tagine-ban készülnek –, a datolya, kuszkusz, fahéj, sáfrány ízei és illata örökre bevésődnek az emlékek közé. 

Marrakesh ízvilága
Tradícionális marokkói íz a tajine - ne hagyd ki, ha Marrakeshben jársz!
Fotó: Ermak Oksana /  Shutterstock 

Mit érdemes megnézni Marrakeshben?

A város talán legismertebb nevezetessége a már említett Jemaa el-Fnaa tér, a város főtere, ahol a piaci árusok és ételkínálat mellett utcai előadások is vannak. Emellett persze érdemes betérni a medina, az óváros más bazárjaiba, az úgy nevezett souk-okba is, ahol kézműves termékeket, fűszereket és egyéb ajándéktárgyakat is vásárolhatunk.

A marokkói építészet csodája a XIX. századi Bahia-palota, mely gazdag díszítésével és paradicsomi kertjeivel vonzza a látogatókat. A város szélén található a híres Menara-kert, amely tágas olajfaligetekkel és egy bájos pavilonnal büszkélkedik, lenyűgöző kilátással a hósapkás Atlasz-hegységre. Ne hagyjuk ki a csodás Jardin Majorelle-t sem, amelyet a XX. század első felében hoztak létre, a 80-as években pedig Yves Saint Laurent tulajdonába került. 

A vallási építészet legszebb példája a Koutoubia-mecset, amely híres minaretjével a város legnagyobb mecsetje. Érdemes felkeresni a Ben Youssef medreszét is, egy régi korániskolát, amelyet gyönyörű belső díszítések és egy festői belső udvar ékít. Nem csoda, hogy Marrakesht egész Marokkó egyik legszebb ékkövének tartják. 

Színes marokkói stílusú csempemozaikok egy marrakeshi palota belső udarán.
A XII. században épült Koutoubia-mecset Marrakesh legfontosabb vallási központja.
A marrakeshi medina (óváros) tradicionális kézműves boltjaiba érdemes betérni, de az alkudozás kötelező!
A Menara-kert pavilonja, háttérben az Atlasz hegység hófödte vonulatai.
A Jemaa el-Fnaa tér, Marrakesh főtere, ahol ég kígyóbűvölőkkel is találkozhatunk.
Az 1564-65-ben épült, ódon Ben Youssef medresze, amely a szomszédos mecsetről kapta a nevét.
Az 1923-ban épült Jardin Majorelle, amely építtetőjéről, a francia orientalista művészről, Jacques Majorelle-ről kapta a nevét A benne lévő kubista stílusú villát Paul Sinoir építész tervezte az 1930-as években.
Kilátás Marrakesh óvárosára, a medinára az egyik tetőteraszról.
A marokkói építészetre oly jellemző részletgazdag fafaragások és stukkó minták a gyönyörű Bahia-palota udarán.
A Bab Agnaou Marrakesh egyik legismertebb városkapuja amely 1190-es elkészülte óta őrzi a város történelmi falait.
Galéria: Borongós hűvösből a fűszer illatú napsütésbe – Marrakesh, Marokkó gyöngyszeme
1/10
Színes marokkói stílusú csempemozaikok egy marrakeshi palota belső udarán.

Szerezz inspirációt az őszi/téli sláger úti célhoz, Marrakesh-hez:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

