Elutaznál a borongós hűvösből a fűszer illatú napsütésbe? Íme Marrakesh, Marokkó gyöngyszeme

Október legvégén ismertette a Budapest Airport a téli menetrendjét, amelynek 7 új desztinációja közül Marrakesh az egyik legszínesebb és legizgalmasabb. A marokkói csodaváros mint téli "napsütötte" úti cél szerepel a kínálatban, ahová az egyik jól ismert fapados légitársaság repül heti két alkalommal.

Marrakesh egyik legfontosabb látnivalója a tradicionális orientális építészetet képviselő Koutoubia mecset.

Fotó: Wirestock Creators / Shutterstock

Marrakesh, az arab világ egyik legkülönlegesebb városa

A hosszú történelemmel és gazdag kultúrával megáldott Marrakesh azoknak lehet tökéletes úti cél, akiket vonzanak az intenzív, színes, kicsit kaotikus, ugyanakkor autentikus városok, ahol a zsibongó látvány, a fűszeres illatok és egzotikus ízek egyszerre ragadják meg az érzékeket.

Marrakeshben (ahol azért nem árt odafigyelni sem, mielőtt rossz szájízzel hagynánk el az országot) ugyanis mindez együtt van. A színes piacok – melyek közül a Jemaa el-Fnaa tér az UNESCO szellemi öröksége – a csodálatos csempékkel díszített paloták, a medina különleges hangulata nemcsak a kultúra iránt érdeklődő utazók álma, hanem a fotósoké is, hiszen a vörös árnyalatú városfalak, a szűk sikátorok, a nyüzsgő bazár, vagy a Jardin Majorelle botanikus kert színes kontrasztja tökéletes témákat kínálnak.

Marrakesh másik fontos látványossága, a Bahia-palota, melynek oszlopait jellegzetes zellij csempék borítják.

Fotó: rawf8 / Shutterstock

Persze ne felejtsük ki a gasztronómiát sem, hiszen a marokkói konyha messze földön híres. Az illatos tajine-ok – amelyek a tradicionális, kúpos fedelű agyagedényben, a tagine-ban készülnek –, a datolya, kuszkusz, fahéj, sáfrány ízei és illata örökre bevésődnek az emlékek közé.

Tradícionális marokkói íz a tajine - ne hagyd ki, ha Marrakeshben jársz!

Fotó: Ermak Oksana / Shutterstock

Mit érdemes megnézni Marrakeshben?

A város talán legismertebb nevezetessége a már említett Jemaa el-Fnaa tér, a város főtere, ahol a piaci árusok és ételkínálat mellett utcai előadások is vannak. Emellett persze érdemes betérni a medina, az óváros más bazárjaiba, az úgy nevezett souk-okba is, ahol kézműves termékeket, fűszereket és egyéb ajándéktárgyakat is vásárolhatunk.

A marokkói építészet csodája a XIX. századi Bahia-palota, mely gazdag díszítésével és paradicsomi kertjeivel vonzza a látogatókat. A város szélén található a híres Menara-kert, amely tágas olajfaligetekkel és egy bájos pavilonnal büszkélkedik, lenyűgöző kilátással a hósapkás Atlasz-hegységre. Ne hagyjuk ki a csodás Jardin Majorelle-t sem, amelyet a XX. század első felében hoztak létre, a 80-as években pedig Yves Saint Laurent tulajdonába került.