Az 1965-ös kézilabda világbajnokság és az első nyugati élmények – Ilyen volt utazni az átkosban élsportolóként

November 13-án múlt 60 éve, hogy a magyar női válogatott megnyerte a Nyugat-Németországban, Dortmundban rendezett 1965-ös kézilabda világbajnokságot. Sem azelőtt, sem azóta nem sikerült ez a bravúr a magyar női kéziseknek.

Ignácz Ilona, az 1965-ös kézilabda világbajnokság győztes csapatának beállója ma is szívesen utazik / Fotó: Ignácz Ilona

A hatvanas évek nyugati útjai egyszerre jelentettek kiváltságot, izgalmat és állandó feszültséget a válogatott számára.

A bécsi hajlakk-, lasztex- és szalámikereskedelem éppúgy része volt az élménynek, mint a vámosok és informátorok árnyéka.

Ki nyerte a 1965 női kézilabda vb-t? A dortmundi világbajnoki aranyat itthon beárnyékolta egy váratlan disszidálás, amely miatt a csapat történelmi sikere hivatalosan szinte visszhang nélkül maradt.

Az 1965-ös kézilabda világbajnokság és a nyugati világ csodái

Persze azóta sok víz lefolyt a Dunán, vagy ha stílusosak akarunk maradni, a dortmundi Emscher folyón, lezajlott egy komplett rendszerváltás, átalakult a sportfinanszírozás, és a kézilabda világa is teljesen más lett: profi ligák jöttek létre, a nemzetközi mezőny pedig jóval kiegyenlítettebb. A magyar válogatott viszont azóta is küzd a hasonló sikerekért, de az 1965-ös kézilabda világbajnokság Dortmundban aratott győzelme örökre történelmi mérföldkő marad.

Ignácz Ilonával, a legendás csapat beállójával beszélgettünk a világbajnoki hangulatról, arról, hogy milyen volt utazni a szocializmus idején élsportolóként, arról a kontrasztról, amellyel a nyugati tornák alkalmával szembesültek, és arról a megdöbbentő helyzetről, amely hazaérkezésük után fogadta őket.

Az 1965-ös kézilabda világbajnokság győztes magyar csapata / Fotó: Ignácz Ilona

Hogyan emlékszel vissza az 1965-ös világbajnoki győzelemre?

Felszabadult, boldog időszak volt. Minden meccs izgalmasra sikerült, és ahogy sorra nyertünk, egyre jobban izgultunk: vajon eljutunk-e a döntőig, és ha igen, sikerül-e megnyerni? Amikor végül győztünk, az egy óriási, mindent elsöprő öröm volt.

Melyik volt az első külföldi – és főleg nyugati – utad válogatottként? Milyen élményt hagyott benned?

Az első „nyugati” utam Ausztriába vezetett, vonattal. Budapestről indultunk, Hegyeshalomnál jött a határ: útlevél-ellenőrzés, aztán a rettegett vámvizsgálat. A vámos benézett a fülkébe, mi meg hatan ültünk ott, reszketve, kinek a csomagját szedi le. Persze mindenkinek volt egy-két elrejtett nyugatnémet márkája vagy dollárja – akkoriban ez súlyos vétség volt, ha megtalálták volna, a válogatottból is repülhettünk volna. Ott ültünk, és csak azt lestük, ráakad-e a konzervdobozba dugott 50 márkára vagy a fásliba tekert pár dollárra. Ilyen volt az első utam Bécsbe – ma is élénken él bennem.

Milyen volt a szocialista időszakban, szigorú keretek között utazni?

Nagy kiváltság. Nyugatra szóló útlevelünk nem volt: a sportminisztériumban, akkor OTSH-ban (Országos Testnevelési és Sporthivatal) őrizték, és minden utazás előtt a szövetség vezetői vették át, intézték a vízumot. Mi csak az indulás előtt kaptuk kézhez a kék útlevelet a pecséttel. Már ez is olyan érzés volt, mintha kiválasztottak lennénk. Hazatéréskor pedig azonnal le kellett adni, ment vissza a minisztériumba a következő útig.