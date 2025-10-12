Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Így éltek a magyarok a lakótelepeken a ’70-es és ’80-as években – Galéria

lakótelep
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 20:40
szocializmusvárosiasodásgaléria
Fortepan-fotókon mutatjuk meg, milyen volt a panelélet fénykora Magyarországon. A lakótelepek enyhítették a lakásválságot, és még ma is állnak.

A Kádár-korszak lakótelepi világa sokaknak ismerős emlék. A cikkünkben Fortepan-képekkel idézzük fel, milyen volt a panelélet fénykora, amikor a közösségi élet még a házak között zajlott, és mindenki ismerte a másikat.

lakótelep óvoda
A lakótelepi óvodák pillanatok alatt megteltek élettel. Fotó: Fortepan / Bojár Sándor

A lakáskrízis megoldása: a panelprogram 

Az 1970-es években teljes fordulatszámon pörgött az államszocialista lakásépítési program. A hatvanas évek végére ugyanis hatalmas lakáshiány alakult ki, amit az iparosított lakásépítésnek – vagyis a panelprogramnak – köszönhetően sikerült mérsékelni. Ezért a hetvenes években a nagyvárosok peremén gombamód kezdtek nőni a többemeletes házak, amelyek új korszakot hoztak a magyar városi létben. 

A panelépítési hullám véget ért

A nyolcvanas évek végére a panelprogram lassan kifulladt. Az új épületek már modernebb formákat kaptak, és megjelentek az egyénibb, kreatívabb lakóházak is. 

Képgalériánkban most felelevenítjük ezt a korszakot. Nézd meg a képre kattintva! 

Galéria: Fortepan fotókon a ’70-es és ’80-as évek lakótelepei
Fotó: Fortepan
1/9
A kép hangulata sokakban a mai napig kellemes emlékeket ébreszthet.

 

