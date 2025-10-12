Így éltek a magyarok a lakótelepeken a ’70-es és ’80-as években – Galéria

A Kádár-korszak lakótelepi világa sokaknak ismerős emlék. A cikkünkben Fortepan-képekkel idézzük fel, milyen volt a panelélet fénykora, amikor a közösségi élet még a házak között zajlott, és mindenki ismerte a másikat.

A lakótelepi óvodák pillanatok alatt megteltek élettel. Fotó: Fortepan / Bojár Sándor

A lakáskrízis megoldása: a panelprogram

Az 1970-es években teljes fordulatszámon pörgött az államszocialista lakásépítési program. A hatvanas évek végére ugyanis hatalmas lakáshiány alakult ki, amit az iparosított lakásépítésnek – vagyis a panelprogramnak – köszönhetően sikerült mérsékelni. Ezért a hetvenes években a nagyvárosok peremén gombamód kezdtek nőni a többemeletes házak, amelyek új korszakot hoztak a magyar városi létben.