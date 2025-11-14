5 spanyol úti cél, ahol ősszel és télen is ragyogóan süt a nap

Nincs annál jobb, mint elutazni télből nyárba. Ha eleged van a hidegből és inkább egy könnyű pulóverben, kávéval a kezedben sétálnál a tengerparton, Spanyolország tökéletes téli utazási célpont. Az ország déli részein és szigetein ilyenkor is kellemes az idő, ráadásul közelebb van és olcsóbb, mint a klasszikus téli nyaralóhelyek, például Thaiföld vagy Dubaj. Mutatjuk az öt legjobb helyet, ahol télen is nyári hangulat vár.

Spanyolország több pontja is kiváló úti cél téli utazáshoz.

Fotó: Antonio Guillem / Shutterstock

Téli utazás Spanyolországban: 5 hely, ahol mindig nyár van

Spanyolországban bőven találsz olyan helyet, ahol decemberben is meleg van és pezseg az élet.

1. Murcia

A Földközi-tenger partján fekvő Murcia igazi kincs azoknak, akik szeretik a napsütést, de a tömeget inkább elkerülnék. Itt decemberben is 18 fok körül alakul a nappali hőmérséklet, így kabát helyett elég egy vékony pulóver. A város gazdag történelme a római és mór időkbe nyúlik vissza. Érdemes bejárni a gótikus katedrálist, a Santa Clara múzeumot, és megállni egy kávéra a hangulatos főtéren. A környéken számos homokos strand és meleg vizű öböl várja azokat, akik nyári hangulatra vágynak.

Murcia

Fotó: saiko3p / Shutterstock

2. Tenerife

Ha Spanyolországban van egy hely, ahol télen is igazi nyár van, az Tenerife, a Kanári-szigetek legnépszerűbbike. Itt decemberben is 25–26 fok van, így nem csoda, hogy évtizedek óta a britek és az északiak kedvenc téli menedéke.

Aki ide látogat, nem csak a tengerparti pihenést élvezheti: a Teide Nemzeti Park vulkanikus tájai, a fekete és arany homokos strandok, valamint a nyüzsgő üdülőhelyek minden utazót elvarázsolnak. A hideg, szürke hétköznapokon még elképzelni is jó, hogy rövidnadrágban sétálhatunk a tengerparton.

Tenerife

Fotó: 123RF

3. Gran Canaria

A szomszédos Gran Canaria a Kanári-szigetek másik nagy kedvence, ahol az év 365 napjából legalább 320 napon süt a nap. Decemberben a hőmérséklet 24–25 fok körül alakul és még a tenger is elég meleg egy kellemes fürdőzéshez. A déli part homokdűnéi sivatagi hangulatot idéznek, míg a belső részeken hegyek, apró falvak és vulkáni kráterek várják a kirándulókat. A kikötővárosok mesébe illőek, és tökéletesek egy esti vacsorához.