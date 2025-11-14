5 spanyol úti cél, ahol ősszel és télen is ragyogóan süt a nap

Nincs annál jobb, mint elutazni télből nyárba. Ha eleged van a hidegből és inkább egy könnyű pulóverben, kávéval a kezedben sétálnál a tengerparton, Spanyolország tökéletes téli utazási célpont. Az ország déli részein és szigetein ilyenkor is kellemes az idő, ráadásul közelebb van és olcsóbb, mint a klasszikus téli nyaralóhelyek, például Thaiföld vagy Dubaj. Mutatjuk az öt legjobb helyet, ahol télen is nyári hangulat vár.
Spanyolországban bőven találsz olyan helyet, ahol decemberben is meleg van és pezseg az élet.
A Földközi-tenger partján fekvő Murcia igazi kincs azoknak, akik szeretik a napsütést, de a tömeget inkább elkerülnék. Itt decemberben is 18 fok körül alakul a nappali hőmérséklet, így kabát helyett elég egy vékony pulóver. A város gazdag történelme a római és mór időkbe nyúlik vissza. Érdemes bejárni a gótikus katedrálist, a Santa Clara múzeumot, és megállni egy kávéra a hangulatos főtéren. A környéken számos homokos strand és meleg vizű öböl várja azokat, akik nyári hangulatra vágynak.
Ha Spanyolországban van egy hely, ahol télen is igazi nyár van, az Tenerife, a Kanári-szigetek legnépszerűbbike. Itt decemberben is 25–26 fok van, így nem csoda, hogy évtizedek óta a britek és az északiak kedvenc téli menedéke.
Aki ide látogat, nem csak a tengerparti pihenést élvezheti: a Teide Nemzeti Park vulkanikus tájai, a fekete és arany homokos strandok, valamint a nyüzsgő üdülőhelyek minden utazót elvarázsolnak. A hideg, szürke hétköznapokon még elképzelni is jó, hogy rövidnadrágban sétálhatunk a tengerparton.
A szomszédos Gran Canaria a Kanári-szigetek másik nagy kedvence, ahol az év 365 napjából legalább 320 napon süt a nap. Decemberben a hőmérséklet 24–25 fok körül alakul és még a tenger is elég meleg egy kellemes fürdőzéshez. A déli part homokdűnéi sivatagi hangulatot idéznek, míg a belső részeken hegyek, apró falvak és vulkáni kráterek várják a kirándulókat. A kikötővárosok mesébe illőek, és tökéletesek egy esti vacsorához.
A Baleár-szigetek legnagyobbika, Mallorca nem csak nyáron varázslatos. Habár a hőmérséklet decemberben „csak” 18–19 fok, a napsütéses napok száma ilyenkor is magas, és a sziget sokkal nyugodtabb a turistatömegek nélkül. A híres Cala d’es Moro türkiz vizű öble, a S’Albufera Nemzeti Park madárrezervátuma vagy a hangulatos főváros, Palma, tökéletes menedék a hideg elől menekülőknek. A tengerparti sétákhoz egy vékony kabát is elég.
Habár Gibraltár hivatalosan nem Spanyolország része, az Ibériai-félsziget déli csücskében fekszik, és ugyanazt a kellemes mediterrán klímát nyújtja. A látogatókat 17–18 fokos nappali hőmérséklet, brit pubok, kíváncsi majmok és pazar kilátás várja. Gibraltár mindössze pár órás repülőútra van itthonról, mégis élvezheted a napsütést és tenger illatát a téli hónapokban is.
