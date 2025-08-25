Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Lajos, Patrícia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Romok Lindos történelmi részén, a görögországi Rodosz szigetén, háttérben a tengerrel

5 európai úti cél szeptemberre, ahol még tart a nyár

szeptember
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 13:15
külföldi utazásutazástengerpartősz
Szeptemberben már üresednek a partok, de a nyár sok helyen még nem ért véget. Egy őszi utazáshoz ideálisak lehetnek a cikkünkben bemutatott úti célok, ahol még élvezheted a napsütést, tengerpartot, de már sokkal nyugalmasabb környezetben, mint főszezonban. Nézd meg, hova érdemes utaznod ősszel!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Ahogy közeledik az ősz, sokan lemondunk a nyaralás gondolatáról, pedig a szeptember az egyik legjobb hónap az utazásra. Nincs hőség, a turistatömeg jobban eloszlik, de a tenger még meleg, a nap még kellemesen süt. Sőt, ilyenkor élvezhetők igazán a tengerpartok. Ha szeretnél még egy utolsó napfényes élményt a kabátszezon előtt, az alábbi európai helyek szeptemberben is a legszebb arcukat mutatják.

utazás, Ciprus, Páfosz, hajóroncs
Ha Ciprus az utazásunk célpontja, különleges látnivalót nyújtanak a partoknál látható hajóroncsok.
Fotó: DaLiu /  GettyImages

Meleg utazási célpontok őszre

1. Páfosz, Ciprus 

Cipruson szeptemberben még szó szerint nyár van. A nappali hőmérséklet gyakran eléri a 30 fokot, a tenger pedig kellemesen meleg. Paphos városa tökéletes választás, ha nemcsak fürdeni szeretnél, hanem történelmi látnivalókat is felfedezni. A római mozaikokkal díszített villák, az ókori sírkamrák és a part menti erőd olyan kulturális mélységet adnak az élménynek, amit kevesen várnának egy tengerparti vakációtól. Ráadásul ilyenkor a város sokkal nyugodtabb, de örömmel várják a turistákat a kávézók, éttermek, kisboltok.

2. Fethiye, Törökország

utazás, Fethiye, Törökország 
Fethiye, Törökország 
Fotó: Bilal Kocabas /  GettyImages

A török Riviéra szeptemberben új tempóra vált – lassabb, nyugodtabb, és épp ettől lesz igazán élvezhető. Fethiye különösen ideális választás egy szeptemberi utazásra: itt találkozik a természet, a kultúra és a tengerpart, mindezt még nyárias melegben. A város fölé magasodó sziklafalba vájt ókori sírok, a közeli Oludeniz-lagúna és a Saklikent-szurdok kiváló kirándulócélpontok. Napközben strand, délután túra, este vízparti vacsora – a szeptember itt nem utószezon, hanem a nyár folytatása.

3. Valencia, Spanyolország

utazás, Catedral de Santa María de Valencia, gótikus katedrális, Valencia
Gótikus katedrális Valenciában, amelyről úgy tartják, a Szent Grált is őrzi.
Fotó: V_E /  GettyImages

Valencia is tökéletes úti cél, ha nem tudsz választani városnézés és tengerpart között. Szeptemberben még jól érezhető a mediterrán napsütés melege, a tenger kellemes, a város pedig fellélegez a nyári roham után. Biciklizz végig a Turia parkon, merülj el a történelmi belvárosban, majd dőlj hátra a városi strandon – mindez egyetlen napba is belefér. Este egy tál friss paellával és egy pohár tinto de verano borral zárhatod a napot. 

4. Lindos, Rodosz

utazás, Lindos, Szent Pál-öböl
Lindos – a festői Szent Pál-öböl
Fotó: saiko3p /  GettyImages

A görög szigetvilág ősszel is lenyűgöző, de Lindos talán a különlegesebb. A fehér falvak, a dombtetőre épült akropolisz és a mélykék tenger kontrasztja szeptemberben válik igazán élettelivé. A Szent Pál-öbölben ilyenkor is meleg a víz, a sikátorokban nincs zsúfoltság, és egy naplemente nézése a város fölött olyan élmény, amiért érdemes szeptemberre időzíteni az utazást. 

5. Valletta, Málta

utazás, ősz, Málta, Valletta
Valletta, Málta
Fotó: StockPhotoAstur /  GettyImages

Valletta

Valletta napsütötte kőépületei, a tengerbe nyúló bástyák és a történelmi utcák különösen szépek ilyenkor, amikor már enyhült a nyári hőség, de még nem köszöntött be az ősz. Egy ide tervezett szeptemberi utazás nem csak a városnézés miatt éri meg: a közeli szigetek, a rejtett strandok, a barátságos életstílus mind hozzájárul ahhoz, hogy az utazás igazi élmény és kikapcsolódás legyen.

Ezek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu