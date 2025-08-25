5 európai úti cél szeptemberre, ahol még tart a nyár

Ahogy közeledik az ősz, sokan lemondunk a nyaralás gondolatáról, pedig a szeptember az egyik legjobb hónap az utazásra. Nincs hőség, a turistatömeg jobban eloszlik, de a tenger még meleg, a nap még kellemesen süt. Sőt, ilyenkor élvezhetők igazán a tengerpartok. Ha szeretnél még egy utolsó napfényes élményt a kabátszezon előtt, az alábbi európai helyek szeptemberben is a legszebb arcukat mutatják.
Cipruson szeptemberben még szó szerint nyár van. A nappali hőmérséklet gyakran eléri a 30 fokot, a tenger pedig kellemesen meleg. Paphos városa tökéletes választás, ha nemcsak fürdeni szeretnél, hanem történelmi látnivalókat is felfedezni. A római mozaikokkal díszített villák, az ókori sírkamrák és a part menti erőd olyan kulturális mélységet adnak az élménynek, amit kevesen várnának egy tengerparti vakációtól. Ráadásul ilyenkor a város sokkal nyugodtabb, de örömmel várják a turistákat a kávézók, éttermek, kisboltok.
A török Riviéra szeptemberben új tempóra vált – lassabb, nyugodtabb, és épp ettől lesz igazán élvezhető. Fethiye különösen ideális választás egy szeptemberi utazásra: itt találkozik a természet, a kultúra és a tengerpart, mindezt még nyárias melegben. A város fölé magasodó sziklafalba vájt ókori sírok, a közeli Oludeniz-lagúna és a Saklikent-szurdok kiváló kirándulócélpontok. Napközben strand, délután túra, este vízparti vacsora – a szeptember itt nem utószezon, hanem a nyár folytatása.
Valencia is tökéletes úti cél, ha nem tudsz választani városnézés és tengerpart között. Szeptemberben még jól érezhető a mediterrán napsütés melege, a tenger kellemes, a város pedig fellélegez a nyári roham után. Biciklizz végig a Turia parkon, merülj el a történelmi belvárosban, majd dőlj hátra a városi strandon – mindez egyetlen napba is belefér. Este egy tál friss paellával és egy pohár tinto de verano borral zárhatod a napot.
A görög szigetvilág ősszel is lenyűgöző, de Lindos talán a különlegesebb. A fehér falvak, a dombtetőre épült akropolisz és a mélykék tenger kontrasztja szeptemberben válik igazán élettelivé. A Szent Pál-öbölben ilyenkor is meleg a víz, a sikátorokban nincs zsúfoltság, és egy naplemente nézése a város fölött olyan élmény, amiért érdemes szeptemberre időzíteni az utazást.
Valletta napsütötte kőépületei, a tengerbe nyúló bástyák és a történelmi utcák különösen szépek ilyenkor, amikor már enyhült a nyári hőség, de még nem köszöntött be az ősz. Egy ide tervezett szeptemberi utazás nem csak a városnézés miatt éri meg: a közeli szigetek, a rejtett strandok, a barátságos életstílus mind hozzájárul ahhoz, hogy az utazás igazi élmény és kikapcsolódás legyen.
