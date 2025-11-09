Íme Csehország Toszkánája – mediterrán csoda, alig pár órányira tőlünk

Morvaország Csehország egyik történelmi régiója, az ország keleti részén fekszik, a Cseh-medence és a Kárpátok között. Dél-Morvaországban található Morva Toszkána, amelyet gyönyörű mediterrán jellege miatt neveznek így. Turisták kedvelt helye, amely tényleg nagyon hasonlít a dél-olasz vidékre.

Morva Toszkána: a szőlőültetvények és borospincék mediterrán hangulatot idéznek.

Fotó: 123RF

Csehország legolaszabb helye

A vidék különleges mikroklímája és a Nové Mlýny-tó ezüstösen csillogó vize együtt teremti meg azt az olaszos hangulatot, amely miatt a helyet joggal hívják Morvaország Toszkánájának. Ha valahol igazán mediterrán érzés fogad, az a Pálava természetvédelmi terület, a Világörökség részeként számon tartott Lednice-Valtice kultúrtáj nevezetessége, amelynek leglátványosabb része a Pavlovi-hegység (Pavlovské vrchy). A Pavlovi-hegység meredek sziklái, szőlőültetvényei, domboldalai és borospincéi olyan hangulatot teremtenek, hogy szinte azt érzed: Itáliában jársz. A cseh költő, Jan Skácel a következőképp fogalmazott:

Mintha az Isten ültetett volna Morvaország szívébe egy darab Itáliát.

A rómaiak már kétezer éve felfedezték ezt a vidéket, és ők honosították meg a szőlőművelést, ami ma is meghatározza a helyiek életét. A legmagasabb pont, a Děvín (550 méter) sziklás csúcsa messziről uralja a vidéket. Alatta apró falvak húzódnak: Pavlov, Klentnice, Mikulov, és mindegyik más-más hangulatot áraszt, de a mediterrán jelleg mindenütt meghatározó.

Mikulov a Pavlovi-hegység déli lejtőjén, az osztrák határnál fekszik.

Fotó: 123RF

Mikulov, a mesebeli város

Morva Toszkána legbájosabb települése kétségkívül Mikulov. Ez Csehország legmelegebb vidéke, ahol a szőlőtermesztésnek és a borászatnak évszázados hagyománya van. A barokk házakkal szegélyezett utcák, a napsütötte domboldalak és a helyi borospincék együtt teremtik meg azt az olaszos hangulatot, amitől nehéz elszakadni. A város fölé magasodó Szent-domb (Svatý kopeček) tetejéről lenyűgöző panoráma nyílik a Pálava sziklás vonulataira, és ha jókor érkezel, a naplemente aranyló fényeiben úszó táj felejthetetlen látványában lehet részed. Nem messze innen található a Liechtenstein grófok csodálatos mesepalotája, a Lednicei kastély, amelyet óriási angolpark vesz körül. A neogótikus épület népszerű turisztikai célpont.