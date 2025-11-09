Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Íme Csehország Toszkánája – mediterrán csoda, alig pár órányira tőlünk

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 11:45
Nem kell Olaszországig utazni, ha napsütésre és jó borra vágysz. Elég, ha Csehország felé veszed az irányt, ahol van egy táj, amelyet az utazók csak Morva Toszkánának hívnak.
Porosz Viktória
Morvaország Csehország egyik történelmi régiója, az ország keleti részén fekszik, a Cseh-medence és a Kárpátok között. Dél-Morvaországban található Morva Toszkána, amelyet gyönyörű mediterrán jellege miatt neveznek így. Turisták kedvelt helye, amely tényleg nagyon hasonlít a dél-olasz vidékre. 

Borospince Morva Toszkánában
Morva Toszkána: a szőlőültetvények és borospincék mediterrán hangulatot idéznek.
Fotó: 123RF

Csehország legolaszabb helye 

A vidék különleges mikroklímája és a Nové Mlýny-tó ezüstösen csillogó vize együtt teremti meg azt az olaszos hangulatot, amely miatt a helyet joggal hívják Morvaország Toszkánájának. Ha valahol igazán mediterrán érzés fogad, az a Pálava természetvédelmi terület, a Világörökség részeként számon tartott Lednice-Valtice kultúrtáj nevezetessége, amelynek leglátványosabb része a Pavlovi-hegység (Pavlovské vrchy). A Pavlovi-hegység meredek sziklái, szőlőültetvényei, domboldalai és borospincéi olyan hangulatot teremtenek, hogy szinte azt érzed: Itáliában jársz. A cseh költő, Jan Skácel a következőképp fogalmazott: 

Mintha az Isten ültetett volna Morvaország szívébe egy darab Itáliát.

A rómaiak már kétezer éve felfedezték ezt a vidéket, és ők honosították meg a szőlőművelést, ami ma is meghatározza a helyiek életét. A legmagasabb pont, a Děvín (550 méter) sziklás csúcsa messziről uralja a vidéket. Alatta apró falvak húzódnak: Pavlov, Klentnice, Mikulov, és mindegyik más-más hangulatot áraszt, de a mediterrán jelleg mindenütt meghatározó.

Mikulov
Mikulov a Pavlovi-hegység déli lejtőjén, az osztrák határnál fekszik.
Fotó: 123RF

Mikulov, a mesebeli város

Morva Toszkána legbájosabb települése kétségkívül Mikulov. Ez Csehország legmelegebb vidéke, ahol a szőlőtermesztésnek és a borászatnak évszázados hagyománya van. A barokk házakkal szegélyezett utcák, a napsütötte domboldalak és a helyi borospincék együtt teremtik meg azt az olaszos hangulatot, amitől nehéz elszakadni. A város fölé magasodó Szent-domb (Svatý kopeček) tetejéről lenyűgöző panoráma nyílik a Pálava sziklás vonulataira, és ha jókor érkezel, a naplemente aranyló fényeiben úszó táj felejthetetlen látványában lehet részed. Nem messze innen található a Liechtenstein grófok csodálatos mesepalotája, a Lednicei kastély, amelyet óriási angolpark vesz körül. A neogótikus épület népszerű turisztikai célpont.

Morva Toszkána legszebb arca

Morva Toszkána egész évben gyönyörű, de ősszel mutatja meg igazi arcát. A dombok aranyló színekben pompáznak és a nyári turistatömegnek már nyoma sincs. A főszezon júniustól szeptemberig tart, így ha békésebb és nyugodtabb kirándulásra vágysz, szeptember végén vagy október elején indulj útnak. Ilyenkor még nyitva vannak a borászatok, és a szállások könnyen foglalhatók.

