Így lett Olmütz a történelem csendes színpada – A festői szépségű város, ahol a császárok nyomában járhatunk

Morvaország egykori fővárosa, Olmütz ma is őrzi azt a csendes méltóságot, amit csak a történelemben megedződött városok tudnak. Katedrálisai, szobrai és barokk terei nem harsányan vonzzák a látogatót, hanem lassan fonják körül – mint egy régi levél, amit újra és újra előveszünk, mert érezzük: van még benne valami, amit eddig nem vettünk észre.

Olmütz főtere, a Horní náměstí, és a díszes Szentháromság-oszlop, amely UNESCO világörökségi védelmet élvez.

Fotó: Wirestock Creators

Olmütz (csehül Olomouc) a Morva-fennsík szívében fekszik. Nem harsány, nem önreklámozó, mégis bőkezűen osztogatja a szépséget: barokk terek, elfeledett dómok, padokon üldögélő nyugdíjasok és egy orloj, amely ugyan nem a prágai, de semmivel sem marad el a mögött. Ez a cikk azoknak szól, akik szeretik az ismeretlen, felfedezésre váró helyeket, és azt, ha egy város úgy mesél, hogy közben nem kiabál.

I. Ferenc József császárrá koronázása Olmützben, miután megfosztották a tróntól nagybátyját, Ferdinándot.

Fotó: Adolf Rabenalt / wikipedia

Egy város, ami túlélte a birodalmakat – Históriás Olmütz

Olmütz Csehország egyik legrégebbi városa, története legalább ezer évre nyúlik vissza. Az Árpád-korban magyarok is jártak itt, majd a város pedig a Habsburg Birodalom egyik legfontosabb erődítménye lett, ahová nemcsak hadvezérek, de császárok is előszeretettel vonultak vissza. 1848 őszén például itt, az Érseki Palotában kényszerítették lemondásra V. Ferdinándot, és itt írták alá az úgy nevezett oktrojált, vagyis kikényszerített alkotmányt is – nem mellékesen, ez volt Ferenc József politikai indulása (ugye emlékszünk még rá a történelem órákról?). Az Érseki Palotába a belépő 180 CZK, vagyis 2 900 Ft. Olmütz tehát nemcsak barokk szobrokat, hanem egész birodalmak visszhangját őrzi ódon falai között.

Az Érseki Palota, amely a császári család otthonául szolgált, miután ide menekültek a forradalom elől. Az épület dísztermében írták alá az olmützi oktrojált alkotmányt 1849. március 4-én, melyet Magyarország nem fogadott el.

Fotó: Diego Grandi / Shutterstock

A város szíve: Horní náměstí és a Szentháromság-oszlop

A belváros, főként a Horní náměstí, a város lüktető, de mégis nyugodt közepe. A macskaköves tér közepén emelkedik az UNESCO Világörökségként is jegyzett Szentháromság-oszlop, amely nemcsak a legnagyobb barokk oszlop Csehországban, de az egyik legszebben faragott is. Díszes formavilága, aranyozott részletei és a történelem súlya, amelyről a mészkőbe vésett szobrok mesélni tudnának, mind arra késztetnek, hogy csak leülj egy padra egy pillanatra és csodáld. A tér másik nevezetessége az asztrológiai óra (orloj) – ami bár nem olyan bonyolult, mint prágai testvére, de annál emberibb. Délben bábfigurák táncolnak, miközben a háttérben kommunista idők hőseinek alakjai forognak.