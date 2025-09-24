Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
A New York-i Central Park őszi színekben életre szóló emlékeket kínál.

Őszi utazás a világ körül – A planéta legszebb úti célja egyetlen évszakba sűrítve

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 12:15
nagyvilágúti célősz
Az ősz az átalakulás, a színek évszaka, amikor a természet varázslatos hangulatba öltözteti a világot. Nem véletlen, hogy egy őszi utazás mindig népszerű, hiszen ilyenkor minden táj új arcát fedi fel előttünk.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Az ősz mindenhol más arcát mutatja, mégis ugyanazt a varázst hordozza: a lassú átalakulást, amikor a természet aranyba és vörösbe öltözik. Egy őszi utazás valóban különleges élményt kínálhat, ezért inspirációként összeszedtük galériánkban a legszebb őszi helyszíneket szerte a nagy világban.

Egy őszi utazás során a Lappföldet is éremes útba ejteni: színes természeti környezete lenyűgöző
Ki gondolná, hogy Lappföld nemcsak télen, de ősszel is lenyűgöző úti cél? Őszi utazásaink listáján ez a helyszín is előkelő helyen szerepel.
Fotó: Mats Lindberg /  Shutterstock 

Ezért az év legjobb döntése egy színpompás őszi utazás

A világ különböző tájain mintha egy láthatatlan festő dolgozna ilyenkor, aki minden nap újabb árnyalatokat kever a táj képébe. Az erdők lombjai színkavalkáddá változnak, a hegyek lábánál megbúvó falvak és városok pedig ünneplőbe öltöznek. A hűvösebb levegő frissességet hoz, ami egyszerre ébreszt és megnyugtat. Az utak, parkok, domboldalak mentén, a szőlőültetvények között, vagy a távoli tavak tükrében mind újabb és újabb őszi történetek rajzolódnak ki.

Ez az évszak arra hív, hogy lassítsunk, és engedjük, hogy a színek és fények átjárják a lelkünket. A világ bármely pontján járjunk is, mindenhol találhatunk olyan pillanatot, amikor a természet a maga legtisztább szépségében mutatkozik meg.

Egy séta a vörös-arany árnyalatokba öltözött domboldalon, egy pohár bor a lenyugvó nap sápadt fényében, vagy egy csendes hajnal a ködös vidéken mind ugyanazt az érzést idézi: az ősz szemnek és szívnek egyaránt ünnepe. Ez a galéria is erre a hangulatra hív, hogy bárhol keressük is fel a világot, megtaláljuk benne az évszak színes, inspiráló pompáját.

A Németország déli részén található Neuschwanstein kastély II. Lajos bajor király gyermekkori álmaként valósult meg, ma pedig UNESCO Világörökségi helyszín, amely őszi pompájában még elragadóbb, mint máskor.
A Skandinávia északi részén, négy ország – Norvégia, Svédország, Finnország, Oroszország – földjén elterülő Lappföld festői környezete, csendes nyugalma nemcsak télen ideális úti cél, hanem ősszel is, amikor a fák színes ruhát öltenek.
A dél-koreai Szöultól keletre elterülő Seoraksan Nemzeti Park bár egész évben rengeteg turistát vonz, ő szezonja ősszel van, amikor a táj a vörös minden árnyalatában pompázik.
Az olaszországi Toszkánában, a festői Val d'Orcia dombságon található Cappella della Madonna di Vitaleta kápolna egész Olaszország egyik legtöbbet fényképezett helyszíne, amely az év minden szakában lenyűgöző, de amikor az őszi ködök rátelepszenek a tájra, végképp ellenállhatatlan.
Az Egyesült Államok legnagyobb metropoliszának, New Yorknak a közepén kialakított Central Park idilli természeti menedék az urbánus környezet szívében. Ősszel a park fái a rőt vörös és az okkersárga ezernyi árnyalatában pompáznak.
Csehország legnagyobb gyógyfürdő városa, Karlovy Vary az Európa nagy fürdővárosai világörökségi helyszín része, amely ősszel is tökéletes úti cél, hiszen ilyenkor a természet a legvarázslatosabb színekbe öltözteti az egyébként is lenyűgöző kisvárost.
A japán tájkertek egyébként is messze földön híresek, de a kyotói Daigoji buddhista templom és kertje ezek közül is kiemelkedik. A világörökségi helyszín - amely ősszel, illetve tavasszal, a cseresznyefa virágzás idején a legmutatósabb - 1598-ban nyerte el mai formáját.
A zord környezetéről, de lenyűgöző szépségéről ismert Skót Felföld egyik legszebb látnivalója az Eilean Donan várkastély, amely a XIII. században épült. Nem lehet olyan időszakban meglátogatni, amikor kevésbé előnyös arcát mutatná.
A Németország déli részén található Neuschwanstein kastély II. Lajos bajor király gyermekkori álmaként valósult meg, ma pedig UNESCO Világörökségi helyszín, amely őszi pompájában még elragadóbb, mint máskor.

 

