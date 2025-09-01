Kísértetek az óceán mélyén – Hátborzongató felvételek a Titanic roncsairól

A mesébe illő, óriási luxushajó első útján, 1912 áprilisában süllyedt el, miután egy jéghegynek ütközött az Atlanti-óceán északi részén. A balesetben mintegy 1500 ember vesztette életét, melynek során az elsüllyeszthetetlennek hitt Titanic kettétört, majd örökre elmerült az óceán 3821 méteres mélységében. Bár a tragédia már nagyon régen történt, azóta is rabul ejti a képzeletet, regények, filmek és legendák születtek róla.

A Titanic tragédiája még ma is képes felborzolni a kedélyeket.

A Titanic felfedezése – Titokzatos tárgyak kerültek elő

A Titanic roncsai több mint 70 évig nyugodtak érintetlenül az óceán fenekén, míg végül 1985. szeptember 1-jén fel nem fedezték őket 900 kilométerre a kanadai Új-Fundland partjaitól. A tengerfenéken pihenő hajóhoz azóta számos expedíciót indítottak, ahonnan több tárgyat is a felszínre hoztak, amelyek rámutattak arra, milyen volt az élet a fedélzeten 1912-es elsüllyedésekor. A roncsok körül számos tárgyat fedeztek fel, köztük hangszereket, illóolajokat, az utolsó étkezési menüt, konyhai eszközöket, ruhákat és a mindennapi élethez használt tárgyakat. Külön érdekesség, hogy nem találtak emberi maradványokat, mivel az óceánokban egy bizonyos mélység után olyan közeg uralkodik, ahol a kalcium-karbonát gyorsabban feloldódik, így a csontok feltehetően elporladtak.