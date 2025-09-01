Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Titanic, luxushajó, tengerjáró

Kísértetek az óceán mélyén – Hátborzongató felvételek a Titanic roncsairól

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 07:25
Több mint 100 év telt el a legendás óceánjáró tragédiája óta, kísérteties története azonban fennmaradt. A Titanic még ma is ámulatba ejti a világot, félelmetes titkai pedig képesek felborzolni a kedélyeket.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A mesébe illő, óriási luxushajó első útján, 1912 áprilisában süllyedt el, miután egy jéghegynek ütközött az Atlanti-óceán északi részén. A balesetben mintegy 1500 ember vesztette életét, melynek során az elsüllyeszthetetlennek hitt Titanic kettétört, majd örökre elmerült az óceán 3821 méteres mélységében. Bár a tragédia már nagyon régen történt, azóta is rabul ejti a képzeletet, regények, filmek és legendák születtek róla.

Titanic, Titanic elsüllyedése, luxushajó
A Titanic tragédiája még ma is képes felborzolni a kedélyeket. 
Fotó: Roger-Viollet via AFP /  AFP

A Titanic felfedezése – Titokzatos tárgyak kerültek elő

A Titanic roncsai több mint 70 évig nyugodtak érintetlenül az óceán fenekén, míg végül 1985. szeptember 1-jén fel nem fedezték őket 900 kilométerre a kanadai Új-Fundland partjaitól. A tengerfenéken pihenő hajóhoz azóta számos expedíciót indítottak, ahonnan több tárgyat is a felszínre hoztak, amelyek rámutattak arra, milyen volt az élet a fedélzeten 1912-es elsüllyedésekor. A roncsok körül számos tárgyat fedeztek fel, köztük hangszereket, illóolajokat, az utolsó étkezési menüt, konyhai eszközöket, ruhákat és a mindennapi élethez használt tárgyakat. Külön érdekesség, hogy nem találtak emberi maradványokat, mivel az óceánokban egy bizonyos mélység után olyan közeg uralkodik, ahol a kalcium-karbonát gyorsabban feloldódik, így a csontok feltehetően elporladtak.

A Titanic orra viszonylag ép maradt és egyben ért le az óceán fenekére.
Ezen a képen a Titanic kapitánya, Edward J. Smith fürdőszobájának egy részlete látható, amely az óceán mélyén, a roncsban maradt.
A hideg, oxigénhiányos környezetnek köszönhetően a mélyben számos ruha és tárgy megőrizte az állapotát.
A Titanic roncsán többféle élőlény telepedett meg, sőt egy egész mélytengeri ökoszisztéma alakult ki körülötte.
Az expedíciók során számos használati tárgy került elő, köztük egy távcső, ami a mai napig nagyon jó állapotban van.
A Titanic roncsai folyamatosan pusztulnak a korrozív tengeri környezet és a vasevő baktériumok miatt.
Galéria: Kísértetek az óceán mélyén – Hátborzongató felvételek a Titanic roncsairól
1/6
A Titanic orra viszonylag ép maradt és egyben ért le az óceán fenekére.

 

Az alábbi felvételeken megtekintheted az elsüllyedt luxushajót: 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
