Rejtélyes alakot rögzítettek a kastélyban, még a biztonsági őr is megrémült a szellemtől

Ha hátborzongató helyekről van szó, semmi sem teremti meg úgy a hangulatot, mint egy régi, sötét kastély. Így el lehet képzelni, milyen hátborzongató pillanat volt, amikor a középkori Chester Kastély dolgozói rájöttek, hogy egy szellem látogatójuk akadt.

Szokatlan szellem látogatót kaptak lencsevégre egy kastélyban kóborolni. (Képünk illusztráció) Fotó: Luigi Galli / Shutterstock

Biztonsági kamera kapta el a kóborló szellemet

Az English Heritage megosztott egy felvételt egy kísérteties jelenésről, egy halovány alakról, aki sötét ruhát és csuklyát visel, amelyet a kastély főkapuja előtti biztonsági kamera rögzített.

A személyzetet az éjszaka közepén értesítették, miután a mozgásérzékelős kamerák szokatlan mozgást észleltek. Amikor az egyik biztonsági őr kiment megnézni, a terület teljesen üres volt, és ami még aggasztóbb: a rendszerint bátor kutyája nem volt hajlandó belépni.

A zárt területet teljes egészében átkutatták, de soha nem találtak betolakodót.

Nem egyedi esetről van szó

A szokatlan észlelés nem egyedi eset, ugyanis az alapítvány kastélyaiban, apátságaiban és történelmi házaiban dolgozó munkatársak tucatnyi hasonló beszámolót jegyeztek fel. A szellemzongora halk dallamaitól kezdve a ködben elhalványuló alakokig a megkérdezett dolgozók közel fele számolt be arról, hogy tanúja volt valaminek, amit nem tudott megmagyarázni.

A visszatérő halottakról szóló hátborzongató történetek az írott történelem hajnalától velünk vannak, ezek segítenek megérteni kapcsolatunkat a halottakkal és a múlttal.

- mondta Dr. Michael Carter, az English Heritage történésze.

A Belsay kastélyban például zárt hálószobák ajtói önmaguktól nyílnak ki, egy kísérteties kéz jelenik meg egy karosszéken, és gyermekalakokat látnak játszani a kertben. A látogatók viktoriánus ruhás alakokat is láttak sétálni a kertben.

Közben a Battle Abbey csapata arról számolt be, hogy egy esti túra során egy azonosítatlan látogató csatlakozott hozzájuk, majd nyomtalanul eltűnt. A Wrest Parkban az esti záráskor a személyzet katonáknak tűnő alakokat látott, akik a közeli erdőbe tűntek el, míg az épületen belül egy labda pattogását hallották a lépcsőházban, jóval a látogatók távozása után.