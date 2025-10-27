Top 6 lenyűgöző látnivaló Londonban – Ezeket nem biztos, hogy megtalálod az útikönyvekben

Londonról sokaknak a Big Ben, a Tower vagy a Buckingham-palota ugrik be elsőre. De mi van azokkal a helyekkel, amiket a turisták többsége simán átsiklik? Ha unod már a szokásos köröket, akkor itt az idő, hogy felfedezd London kevésbé ismert látnivalóit, amik tele vannak meglepetéssel és hangulattal. Ez a cikk nem a szokásos útikalauz, hanem egy könnyed, emberi hangvételű ajánló a város rejtett kincseihez. Gyere, és fedezd fel Londont velünk!

A legszebb 6 látnivaló Londonban: kiváló hangulattal, rengeteg érdekes programmal

Fotó: Robert Harding Video / Shutterstock

Top 6 látnivaló Londonban: fedezd fel a város rejtett kincseit!

London kevésbé ismert látnivalói között akadnak olyanok, amik egyszerre nyújtanak történelmi élményt és kellemes kikapcsolódást. Ha szereted a vízparti sétákat, a történelmet vagy a bohém hangulatot, akkor ezek a helyek neked valók.

St. Katharine Docks Marina: a város bájos nyugodt kikötője

A St. Katharine Docks Marina London egyik legszebb, de kevésbé ismert kikötője, amely a Tower Bridge túloldalán található. Ez a hely nem a turisták tömegeinek szól, inkább azoknak, akik szeretnének egy kicsit elbújni a nyüzsgő város zajától. A kikötő színes hajókkal, hangulatos kávézókkal és éttermekkel vár, ahol egy délutáni kávé vagy egy könnyű ebéd után jólesik egy nyugodt séta a vízparton. A helynek van egy különleges bája, amitől úgy érzed, mintha egy kis halászfalu közepén lennél, pedig csak pár perc a belvárostól.

Fotó: Andrei Nekrassov / Shutterstock

HMS Belfast: hajózás és történelem egy helyen

Ha a történelem és a hajók szerelmese vagy, a HMS Belfast kihagyhatatlan. Ez a második világháborús hadihajó ma múzeumhajóként működik, és a Temze partján, a Tower Bridge közelében horgonyoz. Nem csak egy múzeum, hanem egy időutazás is, ahol megismerheted, milyen volt az élet a fedélzeten. A hajó belsejében sétálva könnyen elképzelheted, hogy milyen lehetett a legénység mindennapja a háború idején. Ráadásul a kilátás a fedélzetről egyszerűen lenyűgöző.

Fotó: meunierd / Shutterstock

Golden Hinde: egy igazi kalózhajó replikája

A Golden Hinde egy igazi kuriózum: Sir Francis Drake híres hajójának pontos mása, amely 1577 és 1580 között körbehajózta a Földet. A hajó a Temze déli partján, a Bankside-on, egy eldugott szárazdokkban várja a látogatókat, akik a fedélzeten betekintést nyerhetnek a XVI. századi tengeri életbe. Ez a hely különösen izgalmas lehet azoknak, akik szeretik a kalózos történeteket, vagy egyszerűen csak kíváncsiak, milyen volt egy igazi felfedezőhajó belseje.