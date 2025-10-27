BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
6 kihagyhatatlan látnivaló Londonban

Top 6 lenyűgöző látnivaló Londonban – Ezeket nem biztos, hogy megtalálod az útikönyvekben

felfedezés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 20:45
utazásLondonősz
London nem csak a jól ismert nevezetességekről szól, hanem tele van rejtett kincsekkel, amik igazán különlegessé teszik a várost. Íme a top 6 látnivaló Londonban, amit ezúttal olyan szemmel fedezhetsz fel, ahogy eddig még nem láttad, és ismerd meg a kevésbé ismert, de annál izgalmasabb helyeket!
Bors
A szerző cikkei

Londonról sokaknak a Big Ben, a Tower vagy a Buckingham-palota ugrik be elsőre. De mi van azokkal a helyekkel, amiket a turisták többsége simán átsiklik? Ha unod már a szokásos köröket, akkor itt az idő, hogy felfedezd London kevésbé ismert látnivalóit, amik tele vannak meglepetéssel és hangulattal. Ez a cikk nem a szokásos útikalauz, hanem egy könnyed, emberi hangvételű ajánló a város rejtett kincseihez. Gyere, és fedezd fel Londont velünk!

katonai látnivaló Londonban
A legszebb 6 látnivaló Londonban: kiváló hangulattal, rengeteg érdekes programmal
Fotó: Robert Harding Video /  Shutterstock 

Top 6 látnivaló Londonban: fedezd fel a város rejtett kincseit!

London kevésbé ismert látnivalói között akadnak olyanok, amik egyszerre nyújtanak történelmi élményt és kellemes kikapcsolódást. Ha szereted a vízparti sétákat, a történelmet vagy a bohém hangulatot, akkor ezek a helyek neked valók.

  • St. Katharine Docks Marina: a város bájos nyugodt kikötője

A St. Katharine Docks Marina London egyik legszebb, de kevésbé ismert kikötője, amely a Tower Bridge túloldalán található. Ez a hely nem a turisták tömegeinek szól, inkább azoknak, akik szeretnének egy kicsit elbújni a nyüzsgő város zajától. A kikötő színes hajókkal, hangulatos kávézókkal és éttermekkel vár, ahol egy délutáni kávé vagy egy könnyű ebéd után jólesik egy nyugodt séta a vízparton. A helynek van egy különleges bája, amitől úgy érzed, mintha egy kis halászfalu közepén lennél, pedig csak pár perc a belvárostól.

látnivaló Londonban a St. Katharine Docks Marina
Az első számú látnivaló Londonban: a St. Katharine Docks Marina névre keresztelt lenyűgöző kikötő.
Fotó: Andrei Nekrassov /  Shutterstock 
  • HMS Belfast: hajózás és történelem egy helyen

Ha a történelem és a hajók szerelmese vagy, a HMS Belfast kihagyhatatlan. Ez a második világháborús hadihajó ma múzeumhajóként működik, és a Temze partján, a Tower Bridge közelében horgonyoz. Nem csak egy múzeum, hanem egy időutazás is, ahol megismerheted, milyen volt az élet a fedélzeten. A hajó belsejében sétálva könnyen elképzelheted, hogy milyen lehetett a legénység mindennapja a háború idején. Ráadásul a kilátás a fedélzetről egyszerűen lenyűgöző.

Az első látnivaló Londonban a HMS Belfast
A második számú látnivaló Londonban: a HMS Belfast a Brit Királyi Haditengerészet Town-osztályú nagy méretű könnyűcirkálója.
Fotó: meunierd /  Shutterstock 
  • Golden Hinde: egy igazi kalózhajó replikája

A Golden Hinde egy igazi kuriózum: Sir Francis Drake híres hajójának pontos mása, amely 1577 és 1580 között körbehajózta a Földet. A hajó a Temze déli partján, a Bankside-on, egy eldugott szárazdokkban várja a látogatókat, akik a fedélzeten betekintést nyerhetnek a XVI. századi tengeri életbe. Ez a hely különösen izgalmas lehet azoknak, akik szeretik a kalózos történeteket, vagy egyszerűen csak kíváncsiak, milyen volt egy igazi felfedezőhajó belseje.

látnivaló Londonban a Golden Hinde
A harmadik számú látnivaló Londonban: a Golden Hinde, mely eredetileg egy 16. századi angol galleon (vitorláshajó) volt.
Fotó: cowardlion /  Shutterstock 
  • London Mithraeum: római titok a város alatt

London mélyén, a modern irodaházak árnyékában rejtőzik egy különleges római kori emlék, a London Mithraeum. Ez a Mithras istennek szentelt szentély a római Londinium idejéből származik, és csak nemrégiben nyitották meg a nagyközönség előtt. A hely különlegessége, hogy egy modern üvegépület alatt, a föld alatt található, így egyszerre élvezheted a múlt és a jelen találkozását. Ha szereted a rejtett történelmi helyeket, ez egy igazi csemege.

Látnivaló Londonban a London Mithraeum
A negyedik számú látnivaló Londonban: a London Mithraeum egy római kori templomrom.
Fotó: Peter_Fleming /  Shutterstock 
  • Little Venice: a csatornák romantikája

Little Venice London egyik legbájosabb, de kevésbé ismert része, ahol a Grand Union Canal és a Regent’s Canal találkozik. Ez a kis vízi világ tele van színes lakóhajókkal, kávézókkal és hangulatos sétányokkal. Egy kellemes séta vagy csónakázás itt teljesen más élmény, mint a város forgataga. A hely ideális egy romantikus délutánhoz vagy egy nyugodt hétvégi programhoz, amikor csak szeretnéd kicsit elfelejteni a nagyvárosi zajt.

látnivaló Londonban a Little Venice
Az ötödik számú látnivaló Londonban: a 19. században létrehozott mesterséges csatorna a Little Venice.
Fotó: Wirestock Creators /  Shutterstock 
  • Camden Market: bohém hangulat és különlegességek

Camden Market nemcsak a turisták kedvence, hanem a helyiek egyik legjobb helye is, ha valami igazán különlegesre vágynak. A piac tele van kézműves termékekkel, vintage ruhákkal, egzotikus ételekkel, őrült tetoválószalonokkal és egyedi szuvenírekkel. Itt könnyen el lehet tölteni egy egész napot, ha szereted a bohém, kreatív hangulatot és az eredeti dolgokat. A piac környéke tele van színes graffitikkel és alternatív kultúrával, ami igazán egyedi élményt nyújt.

látnivaló Londonban a Camden Market
A hatodik számú látnivaló Londonban: a Camden Town, az úgynevezett bohém negyed piaca, a Camden Market.
Fotó: van Blerk /  Shutterstock 

London nem csak a híres nevezetességekből áll. Ha legközelebb a brit fővárosban jársz, érdemes ezeket a kevésbé ismert, de annál izgalmasabb helyeket is felfedezni. A St. Katharine Docks Marina, a HMS Belfast vagy épp a Little Venice mind más-más arcát mutatják a városnak, és garantáltan feldobják a londoni kalandodat. Szóval ne csak a megszokott, kitaposott útvonalat válaszd, hanem merülj el London titkos kincseiben!

További érdekességekért és mesés londoni látnivalókért nézd meg az alábbi videót:

