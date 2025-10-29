BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
Az örök nyugalom kertje, ahol a csend mesél – Bemutatjuk a világ legszebb, legvarázslatosabb temetőit

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 09:20
Mindenszentek és halottak napja idején másként nézünk a múltra és azokra a helyekre, ahol az idő – ha csak egy pillanatra is – megállni látszik. Egy csendbe burkolózó temető ilyenkor nemcsak az elmúlás, hanem az emlékezés néma helyszíne is.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Közeledik Mindenszentek és a halottak napja – az időszak, amikor megállunk egy pillanatra, és a csendben azokra gondolunk, akik már nincsenek velünk. Ilyenkor gyertyát gyújtunk, és mintha a világ is elcsendesedne körülöttünk: a temetők sírkövei, az ősz színeibe burkolózó fák, a meg-meglobbanó mécsesek és a megkapó, ódon szobrok mind a múló időről mesélnek.

A salzburgi Szent Péter temető Európa egyik legrégebbi sírkertje
Ezek a világ legszebb, leghangulatosabb temetői, ahová ellátogatni is érdemes. (a képen a salzburgi Szent Péter-temető)
Fotó: Kirk Fisher /  Shutterstock 

Halhatatlan szépség: a világ legkülönlegesebb temetői

A temetők sajátos terei az emlékezésnek – egyszerre fájdalmasak és megnyugtatók, hétköznapiak és szakrálisak. Van, ahol a történelem lengi körbe a sírköveket, máshol a természet veszi vissza lassan a teret, zöld mohával borítva az emberi mulandóság nyomait.

A világ leghíresebb temetői közül sok nemcsak gyászhely, hanem művészeti és kulturális emlék is – szobrok, díszes mauzóleumok, és legendás nevek sora őrzi az emberi alkotás és elmúlás határvonalát.

Egyesek zarándokhelyként élnek tovább, másokban a csend az úr, amely minden látogatót megérint. Ezek a helyek nem elsősorban a halálról, hanem az emlékezés méltóságáról szólnak. Ennek apropóján összegyűjtöttük a világ legszebb és leghíresebb temetőit – ahol a nyugalom, a történelem és a szépség sajátos harmóniában olvad össze. 

A 44 hektáros párizsi Pére-Lachaise-temető évi több mint 3,5 millió látogatóval a világ leglátogatottabb nekropolisza. Oyan nevek nyugszanak itt, mint Chopin, Oscar Wilde, Édith Piaf, vagy a Doors énekese, Jim Morrison.
A szép fekvésű Házsongárdi-temető Kolozsvár történeti sírkertje; itt helyezték végső nyugalomra Apáczai Csere Jánost, Dsida Jenőt, vagy Reményik Sándort.
Aprócska temető található a világ egyik legszebb fekvésű falujának, Hallstattnak a temploma mellett; a szűk temetkezési lehetőségek miatt 15-20 évente kihantolják az elhunytakat, majd koponyáikra az elhunyt nevét, születési és halálozási dátumát szép gót betűkkel felírják és a Csontházba helyezik.
A Buenos Aires-i Recoleta-temető Argentína leghíresebb nekropolisza. Itt nem hagyományos sírok és sírkövek találhatók, hanem az egész temető egy díszes kriptákból álló sírkert.
A romániai Máramarosban található Szaplonca vidám temetőjéről nevezetes. Az egységes stílusban, naiv festményekkel, vidám sírversekkel dekorált temető ma már országos turisztikai látványosság.
A skóciai Edinburgh Greyfriars-temetőjében a XVI. század vége óta temetkeznek. A hangulatos sírkert egyben az egyik legijesztőbb is, ahol szellemjárásról és paranormális jelenségekről is beszámoltak már.
A különleges hangulatú Régi protestáns temető a malajziai Penang szigetén található, és elsősorban a sziget gyarmati múltjának neveit temették itt el, többek között Sir Francis Light-ot is, aki a szigetet - a britek legelső délkelet-ázsiai gyarmataként - megszerezte a Brit Korona számára. Vadregényes frangipani fáiról és ódon sírköveiről nevezetes.
A salzburgi Szent Péter-temető közvetlenül a Mönchsberg függőleges sziklafalai tövében épült ki; a festői sírkertet Kr. u. 700 körül alapították, így Európa egyik legrégebbi temetője.
Európa egyik legkülönlegesebb temetője a velencei Temetősziget, San Michele-sziget, amely csak 1807-ben, Velence francia meghódítása után lett temető, miután Napóleon megtiltotta a helyieknek, hogy Velence lakott területein temessék el halottaikat.
A mexikói Michoacán Patzcuaro-temetője, amely elsősorban halottak napján, azaz a Dia de los Muertos ünnepének éjszakáján igazán látványos,.
