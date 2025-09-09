"Sikerült rögzítenem" - Hátborzongató: szellem jelent meg egy temetőnél lévő háznál

Sokkoló videót tett közzé egy háztulajdonos. A 42 éves Shane Irwin, aki saját elmondása szerint is nagy horror rajongó, szellemet rögzített otthonánk bejárati ajtaján lévő biztonsági kamerájával. A kísérteties felvételeken ugyanis az látszik, ahogy a semmiből egy fehéres árny jelenik meg, majd átvonul a járdán és egyik másodpercről a másikra, a nappali fényben hirtelen eltűnik.

Szellemet rögzített biztonsági kamerája / Fotó: David Wall (Illusztráció)

A történteket azonban mégis csak az teszi igazán rémisztővé, hogy Shane egy temetővel szemben lakik.

Az ajtócsengő értesített, hogy valaki az ajtómnál van. Nem értettem miért, mert először nem láttam semmit. Aztán észrevettem. Vagy 15 percen át néztem vissza újra és újra, annyira menő volt. Teljesen le voltam nyűgözve. Közvetlenül az utca túloldalán van a temető. Nagyon érdekel a horror, imádom a szellemeket és a paranormális dolgokat, ezért szerintem ez elképesztő. Egészen biztos vagyok benne, hogy szellem volt. Nem olyan napszakban készült, amikor köd szokott lenni. Ez túl tökéletes ahhoz, hogy bármi más legyen

- mesélte lelkesen kiemelve, igazán egyedi a dologban, hogy a felvétel nappal készült és az, hogy mennyire tisztán kivehető a szellem külalakja:

Megmutattam a nővéremnek és néhány barátomnak, akik szintén hisznek a szellemekben, és mind azt mondták, hogy tényleg sikerült valamit rögzítenem

- idézte őt a Mirror.