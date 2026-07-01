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Meghalt a Village People énekese: agresszív betegséggel küzdött

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 01. 11:00
victor willisbetegség
A YMCA slágereinek írói, a The Village People megerősítették frontemberük, Victor Willis szomorú halálhírét, miután felesége elárulta, hogy a 75 éves férfi „agresszív betegséggel” küzdött.

A Village People frontembere, Victor Willis 75 éves korában, „rövid, de agresszív” betegség után elhunyt – erősítette meg felesége.

A Village People énekese meghalt
A Village People énekese meghalt - Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Az énekes-dalszerző, akit leginkább a YMCA diszkóhimnusz mögött álló hangként ismerünk, a zenekar közlése szerint kedden (június 30-án) hunyt el.

A hírt a zenekar a Facebookon tette közzé egy rövid közleményben, amelyben a magánélet tiszteletben tartását kérték. A Village People ezt írta: „Mély fájdalommal jelentjük be VICTOR WILLIS, a Village People énekesének halálhírét. Victor 2026. június 30-án hunyt el egy rövid, de agresszív betegség következtében. A magánélet tiszteletben tartását kérjük.”

Felesége, Karen Huff-Willis szintén közleményt adott ki. A közleményben ez állt: „Mély fájdalommal kell bejelentenem férjem, Victor Willis halálát. Victor 2026. június 30-án, kedden hunyt el egy rövid, de agresszív betegség következtében. A család a veszteség eme időszakában a magánélet nyugalmát kéri.”

A texasi Dallasból származó Willis a Village People énekeseként szerzett világhírnevet, és közreműködött a zenekar néhány legnagyobb slágerének, köztük a YMCA megírásában. A dal hatalmas sikert aratott, de hatalmas második lendületet kapott, miután Donald Trump amerikai elnök elkezdett táncolni rá az országszerte szervezett rendezvényein.

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