Meghalt a Village People énekese: agresszív betegséggel küzdött

A Village People frontembere, Victor Willis 75 éves korában, „rövid, de agresszív” betegség után elhunyt – erősítette meg felesége.
Az énekes-dalszerző, akit leginkább a YMCA diszkóhimnusz mögött álló hangként ismerünk, a zenekar közlése szerint kedden (június 30-án) hunyt el.
A hírt a zenekar a Facebookon tette közzé egy rövid közleményben, amelyben a magánélet tiszteletben tartását kérték. A Village People ezt írta: „Mély fájdalommal jelentjük be VICTOR WILLIS, a Village People énekesének halálhírét. Victor 2026. június 30-án hunyt el egy rövid, de agresszív betegség következtében. A magánélet tiszteletben tartását kérjük.”
Felesége, Karen Huff-Willis szintén közleményt adott ki. A közleményben ez állt: „Mély fájdalommal kell bejelentenem férjem, Victor Willis halálát. Victor 2026. június 30-án, kedden hunyt el egy rövid, de agresszív betegség következtében. A család a veszteség eme időszakában a magánélet nyugalmát kéri.”
A texasi Dallasból származó Willis a Village People énekeseként szerzett világhírnevet, és közreműködött a zenekar néhány legnagyobb slágerének, köztük a YMCA megírásában. A dal hatalmas sikert aratott, de hatalmas második lendületet kapott, miután Donald Trump amerikai elnök elkezdett táncolni rá az országszerte szervezett rendezvényein.
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