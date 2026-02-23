"El sem hiszem, hogy már felnőttek vagytok…" - Jennifer Lopez megható poszttal ünnepli ikrei 18. születésnapját

Jennifer Lopez csodás ikrei születésnapját ünnepli. Max és Emme hihetetlen, de már 18. születésnapjukat töltik. Az énekesnő egy megható Instagram-bejegyzésben köszöntötte fel gyermekeit, megemlítve, hogy számára is hihetetlen, hogy a testvérek hivatalosan is felnőtté váltak.

Jennifer Lopez ikrei 18. születésnapjukat ünneplik

Fotó: RW

Jennifer Lopez gyermekei felnőtté váltak

Felnőttkorba léptek JLO gyermekei. Az énekesnő az ikreket volt férjével, Marc Anthonyval közösen neveli. Most pedig őszintén megosztotta, hogyan változtatta meg életét az anyaság. És azt is, milyen szoros a kapcsolata az ikrekkel.

Az éjszaka közepén születtetek, egy olyan hatalmas, gyönyörű hóvihar kellős közepén, amilyet New York évek óta nem látott! Emlékszem, ahogy az autóban ültem, kinéztem az ablakon és minden csillogott, fehérbe burkolózva. Mintha Isten gondoskodott volna róla, hogy egy tiszta varázslattal teli világba érkezzetek. A szívem mélyén tudtam, hogy az életetek mindig ilyen lesz

Az énekesnő hozzátette, hogy amikor gyermekei megszülettek, úgy érezte, mintha két angyalt tartana, akik egyenesen a mennyből érkeztek. Ekkor örökre megváltozott az élete.

El sem hiszem, hogy már felnőttek vagytok… 18 évesek! Mindketten olyan jószívűek és nagylelkűek vagytok. Milyen szerencsés volt a világ 18 évvel ezelőtt, amikor Isten úgy döntött, hogy ide küld titeket minden tehetségetekkel, lelketekkel és szívetekkel együtt, hogy jobbá tegyétek ezt a világot – mert ezt teszitek velem és mindenkivel, aki elég szerencsés ahhoz, hogy nap mint nap ismerjen titeket

Majd hozzátette, hogy nincs elég szó, amely kifejezné szeretetét ikreinek. Majd megígérte, hogy mindig mellettük lesz, bármilyen nagyok is lesznek.

Mindig is csak mi hárman voltunk. Ezt az utat együtt jártuk végig. Mindig számíthattunk egymásra, hogy kapaszkodót és biztos pontot jelentsünk bármilyen hóvihar közepén. És megígérem nektek, gyönyörű kókuszkáim, hogy bármilyen nagyok is lesztek, ez mindig így marad

Jennifer Lopez végül személyes üzenettel zárta a születésnapi köszöntést, amihez egy megható videót osztott meg rengeteg közös emlékükről.