Gyász: 35 évesen meghalt az influenszer – három évig dokumentálta küzdelmét a vastagbélrákkal

Meghalt Jessica Daugirdas brazil influenszer, aki három éven át dokumentálta küzdelmét a vastagbélrákkal. A 35 éves közösségi média sztár halálhírét családja jelentette be január 25-én az Instagram-oldalán.

Az influenszer elveszítette a harcot a betegséggel szemben.

Fotó: Pexels / Pexels

Az influenszert rengetegen gyászolják

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Jessica elhunyt. Isten végtelen bölcsességében magához szólította harcosunkat, aki a végsőkig erővel, hittel és bátorsággal küzdött”

– írta a család portugál nyelvű közleményében, amelyet egy bibliai idézettel zártak.

Jessica halála előtt néhány nappal nővére, Gabi arról számolt be követőinek, hogy az influenszer súlyos szepszissel került kórházba, és intenzív osztályon ápolják. Állapota kritikus volt, több gyógyszert kapott, és nem tudta használni a telefonját.

Daugirdas 2023-ban tudta meg, hogy vastagbélrákban szenved. Az ezt követő években nyíltan beszélt a kezelésekről: kemoterápiáról, sugárkezelésről, műtétekről, valamint arról is, milyen volt együtt élni egy sztómazsákkal. Követőtábora az őszinte és bátor megnyilvánulásai miatt gyorsan növekedett, Instagramon és TikTokon is több mint 100 ezren követték.

Egy korábbi videójában elárulta, hogy kezdetben székrekedést, majd vérzést tapasztalt, ami végül kolonoszkópiához vezetett – ekkor derült ki a diagnózis. Jessica gyakran hangsúlyozta: betegsége legnagyobb tanítása számára az volt, hogy meg kellett tanulnia segítséget elfogadni másoktól. Halála után követői és rajongói százával búcsúztak tőle a közösségi oldalakon, sokan példaképként emlékeztek rá, aki még a legsötétebb időszakban is reményt és hitet sugárzott, írja a People.