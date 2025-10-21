Kiszivárogtak Dua Lipa esküvői tervei. Callum Turner, az énekesnő vőlegénye egy interjúban szólta el magát a nagy napjuk terveiről és arról, hogy milyen szinten van most a kapcsolata menyasszonyával.

Dua Lipa Instagram oldalán mutatta meg először a jegygyűrűjét

Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto

Dua Lipa vőlegénye esküvői titkokat osztott meg

Dua Lipa vőlegénye a The Times-nak beszélt a közelgő esküvőjükről és arról, hogyan maradnak erősek párként. Elmondta, hogy mivel gyakran a világ két különböző pontján tartózkodnak, az esküvő tervezését sokszor Facetime-on keresztül végzik. Callum Turner azt nyilatkozta:

Nos, a FaceTime egy csodálatos dolog. A másik szabály pedig, hogy soha nem érdemes lemondani a másikról... Ez a mi mottónk. Ha két napra el tudsz menni hozzá, akkor csak menj. És ha fáradt vagy, nem számít, mert jól fogod érezni magad, és szép emlékeid lesznek.

Callum Turner bárhova képes elutazni, hogy egy kis időt tölthessen a menyasszonyával

Fotó: AGENCE / BESTIMAGE / Northfoto

Közös jövőbeni tervek

Callum Turner az interjúban az énekesnővel való kapcsolatáról is megnyílt. A 35 éves színész úgy érzi, számára Dua Lipa nemcsak párkapcsolati, hanem kreatív partner is, akivel inspirálják egymást. A színész korábban arról is beszélt, hogy a rivaldafény ellenére mindketten fontosnak tartják a privát szféra megőrzését, amit az énekesnő is megerősített egy nyilatkozatában. A sztárpár az esküvő után is tervezi folytatni a karrierjét, de a hírek szerint szívesen vállalnának közös projekteket is, akár zenei, akár filmes téren.

Dua Lipa és Callum Turner kapcsolata 2024 januárjában vált nyilvánossá

Fotó: PA / Northfoto

Dua Lipa és Callum Turner kapcsolata karácsonykor lépett szintet

A pár kapcsolata 2024 januárjában vált nyilvánossá. Az eljegyzési pletykák pedig 2024 decemberében kezdtek terjedni, amikor Dua Lipa Instagram oldalán karácsony estéjén egy posztban megmutatta a bal kezét, amin egy gyémántgyűrűnek tűnő ékszer volt. Majd nem sokkal később az énekesnő a British Vogue-nak adott interjújában meg is erősítette a hírt, hogy Callum Turner eljegyezte. Az énekesnő örömmel beszélt az eljegyzésről, és nem titkolta, mennyire különleges élmény volt ez számára:

Igen, eljegyeztek, és ez nagyon izgalmas.

Dua Lipa az interjúban elárulta, hogy a jegygyűrű teljes mértékben az ő ízléséhez lett igazítva, Callum Turner ugyanis a barátai és testvére tanácsait is kikérte, hogy megtalálja a tökéletes darabot. Továbbá még azt is hozzátette, hogy mennyire sokat jelent neki ez a kapcsolat: