16 évesen eljegyezték a sportoló lányát: "amikor tudod, akkor tudod" - fűzte hozzá

Paris és Tyson Fury lánya, Venezuela most ünnepelte a születésnapját. Tyson Fury lányát eljegyezték a 16. születésnapi buliján, és ő boldogan mondott igent bokszoló kedvesének, Noah Price-nak.
A hétgyermekes anya, a 35 éves Paris az Instagramon tudatta a hírt egy videóval, amelyen megörökítette azt a pillanatot, amikor Noah megkérte Venezuela kezét a 16. születésnapi partiján. Az eljegyzésre röviddel azután került sor, hogy a fiatal pár nyilvánosságra hozta kapcsolatát az Instagramon.
A videóban Noah piros pólóban látható, míg a születésnapos Venezuela Fury egy fehér, csillogó crop topot és hozzá illő szoknyát visel. A pár nevetgél a táncparketten, mielőtt Noah térdre ereszkedik, és egy gyűrűdobozt nyújt át a meglepett Venezuelának. A 16 éves lány nevetgélve mond igent, és a bokszoló felhúzza a gyűrűt az ujjára.
Paris, aki maga 19 évesen kötött házasságot Tysonnal, az Instagram-oldalán posztolta a videót a következő felirattal: „Gratulálunk @venezuelafuryofficialnak és @7noahprice-nak az eljegyzéshez.” Még hozzátette, hogy mindketten fiatalok, de "amikor tudod, akkor tudod"...
"Még mindig sokkos állapotban vagyok, de nagyon örülök mindkettőtöknek. Apáddal nem is lehetnénk büszkébbek".
A kommentelők nem osztoznak a pár boldogságában, szerintük nagyon fiatalok és fogalmuk sincs arról, milyen a házasság.
Az egyikük ezt írta: „Sokkal idősebbnek néz ki, mint egy 16 éves, szomorú, hogy olyan gyorsan fel kell nőniük. Ebben a korban eljegyezték magukat, ez őrültség a fiataloktól. Biztos vagyok benne, hogy még egy hetet sem éltek együtt. Egyáltalán nem ezt kívánnám a lányomnak, még mindig gyerekek, akik felnőttnek öltöznek.”
