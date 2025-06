Szívszorító felvételek kerültek nyilvánosságra a színpadról eltűnt énekesnőről, rákkal küzd

Jessie J ismét őszintén osztotta meg a rajongóival élete egyik legnehezebb időszakát: nemrégiben mellrákot diagnosztizáltak nála, és azóta már túl is van az első, életmentő műtétjén. Az énekesnő, aki mindig is nyíltan beszélt saját küzdelmeiről, most is megmutatta a valóságot: kórházi ágyban készült képeket és könnyfakasztó videókat tett közzé Instagram-oldalán.

Instagram-oldalán vallott betegségéről Jessie J.

Fotó: AFP

A bejegyzéshez ezt írta:

Figyelem! Ez a poszt a legutóbbi 48 óra valóságát mutatja meg – benne a fájdalmakkal, a félelemmel, és a hála pillanataival. Mindig megmutatom az utam jó és nehéz oldalát is.

Jessie megköszönte orvosainak, ápolóinak, családjának és barátainak a támogatást, és elárulta: már otthon lábadozik, miközben a műtét eredményeire vár.

Chanan nővérként van mellettem

– tette hozzá, egy kis humorral oldva a fájdalmat. A világsztár néhány hete még 80 ezres közönség előtt lépett fel a Summertime Ball-on, és ekkor árulta el, hogy ez lesz az utolsó koncertje a kezelések előtt. A színpadon könnyek között vallotta be:

Ez az utolsó fellépésem, mielőtt elkezdem a harcot a mellrákkal. Köszönöm, hogy velem vagytok.

Az énekesnő még korábban videóban jelentette be a diagnózisát:

Korai stádiumú mellrákot állapítottak meg nálam. A rák minden formája borzalmas, de kapaszkodom abba a szóba, hogy ’korai’. Ez elég drámai módja annak, hogy új melleim legyenek

– mondta fekete humorral.

Jessie azt is bevallotta:

Dolgozom, hogy eltereljem a gondolataimat, de igazából még nem dolgoztam fel, ami történik. Szükségem van az ölelésekre, és hálás vagyok minden szeretetért és történetért, amit megosztottatok velem.

A rajongók ezúttal is mellette állnak, és milliók szorítanak neki, hogy mielőbb teljesen felépüljön és visszatérjen a színpadra – új zenékkel, új reményekkel, és új erővel, írja a Mirror.