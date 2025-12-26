„Jobb szülő lettem, jobb ember” – Jessie J így változott meg a rákdiagnózisa után

Az egyik legkedveltebb brit énekesnőt, Jessie J-t idén mellrákkal diagnosztizálták, ám az anyuka elmondása szerint nem ül otthon és nem sír a történtek miatt.
A 37 éves sztáranyuka, polgári nevén Jessica Cornish, már hónapok óta küzd a betegséggel, és erről nyíltan, sőt büszkén beszél. Júniusban osztotta meg követőivel, hogy orvosai mellrákot diagnosztizáltak nála, majd néhány héttel később átesett első műtétjén is.
Egy interjúban elárulta: a beavatkozást egy hónappal elhalasztotta, hogy felléphessen a Capital’s Summertime Ball rendezvényen.
Bűntudatom van amiatt, hogy nem mindenki, akinek rákos megbetegedéssel kell megküzdenie, kap meg egy ilyen pillanatot. Nyolcvanezer ember éljenzett - nem azért, mert jól énekeltem, vagy mert tetszett nekik amit viseltem, hanem azért, mert azt üzenték: szeretünk, melletted állunk, és reméljük, hogy minden rendben lesz.
Az énekesnő szerint nem feltétlenül kell csendben szenvednie annak, aki rákos. Ő úgy döntött, olyan hangosan énekel a színpadon, amilyen hangosan csak tud.
A Bang Bang előadója arról is beszélt, hogy sokan a rákra úgy tekintenek, mint egy betegségre, amit kizárólag az orvosukkal, négyszemközt kell megoldani, és amit nem szabad megmutatni a külvilágnak. Jessie J azonban másképp gondolkodik erről:
Még a vetélésem után is felléptem másnap. Leültem a színpadra és gyászoltam - és ez volt a show.
Az énekesnő most abban reménykedik, hogy azzal, hogy magabiztosan és gyakran beszél a betegségéről, másokat is arra ösztönözhet, hogy elmenjenek szűrővizsgálatokra.
Folyamatosan hallom az emberektől, hogy egy barátjuk megvizsgáltatta a mellét, miután látta, hogy beszélek erről. Találtak egy csomót, ami rákos volt, de korán felfedezték. Libabőrös leszek ettől.
Jessie J augusztusban bejelentette, hogy az év vége előtt egy újabb műtéten esik át, de a kezelések között visszatér a színpadra is. Hozzátette, hogy eddigi rák elleni küzdelme rengeteget tanított neki. Bár 18 éves kora óta szívbetegséggel él, a rák teljesen más tapasztalatokat hozott számára - írja a Mirror.
Hálás vagyok a tanulságokért, és őszintén hálás vagyok azért a kapcsolódásért is, amelyet annyi rákos emberrel megélhettem. Ezek a csodálatos beszélgetések másképp nem jöhettek volna létre. Jobb szülő lettem, jobb ember.
