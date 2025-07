80 éves lett a mozivászon királynője – Helen Mirren magyar filmben is szerepelt

80. születésnapját ünnepli A királynő, a RED, a Halálos iramban-filmek, vagy legutóbb a Gengsztervilág sorozat sztárja. A jeles alkalomból összegyűjtöttük Helen Mirrenről a legérdekesebb információkat.

Helen Mirren 80 évesen is igazi stílusikon Fotó: Xinhua / eyevine

Helen Mirren az ex-kokainista díva

A felmenői a kommunisták elől menekültek Angliába

Apai ágon arisztokrata orosz család leszármazottja, a születési neve Elena Lidia Vasziljevna Mironova. A nagyapja úgy került Angliába, hogy az első világháború idején orosz diplomataként ott tárgyalt, közben viszont kitört a bolsevik forradalom, és ő pedig inkább Londonban maradt. Anyai oldalról angolok a felmenői, méghozzá egy generációk óta a hentes szakmával foglalkozó munkásfamília.

A nudizmus és a kokain is közel állt a színésznőhöz Fotó: Orion Pictures

Inkább a strandon vetkőzik, mint filmekben

Imádja a nudistrastrandokat, saját bevallása szerint sehol máshol nem érzi magát annyira szabadnak. Régóta vállaltan naturista, támogatja az ilyen mozgalmakat is Angliában. A kamerák előtt viszont kevésbé preferálja a vetkőzést, szerinte cseppet sem szexik, sokkal inkább kényelmetlenek a meztelen jelenetek a színészek számára.

Egy náci miatt hagyta abba a kokózást

Több interjújában is vállalta, hogy fiatalon, főként a húszas éveiben rendszeresen fogyasztott kokaint bulizáshoz. Csak akkor hagyta abba, amikor egy újságban azt olvasta, hogy a hírhedt náci háborús bűnös Klaus Barbie a drogkereskedelemből, azon belül is a kokain angliai terítéséből él.

Fotó: Entertainment Pictures

Későn hódította meg Hollywoodot

A tehetségére jellemző, hogy már 20 éves korában meghívta soraiba az angliai színjátszás csúcsát jelentő Royal Shakespeare Company. A hazájában ismert színésznek számított színpadon és kamera előtt egyaránt, sőt amerikai produkciókba is hívták többször szerepelni, de igazi sztár csak 50 éves kora körül lett belőle. Az áttörést a Robert Altman rendezte Gosford Park hozta el számára 2001-ben, majd A királynő főszereplőjeként tarolta le a díjkiosztókat II. Erzsébet eljátszásával.

Igazi királynői alkat

A karrierje során hétszer játszott már királynőt a kamerák előtt (A királynő, Elizabeth, Egyiptom hercege, The Snow Queen, György király, Caligula és Nagy Katalin című produkciókban). Ő az egyetlen színésznő, aki eljátszotta mozgóképen I. és II. Erzsébet angol királynőket is, ráadásul mindkettőért Golden Globe-ra jelölték, meg is kapta mindkét díjat, méghozzá ugyanabban az évben!