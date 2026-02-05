Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Szívszorító szavak: megnyílt a népszerű műsorvezető – kisfia borzalmas betegséggel küzd

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 05. 16:30
A műsorvezető élete teljesen megváltozott. Beteg kisfia minden időt megérdemel.

Megrendítő hírt osztott meg rajongóival Daniel Coleman, a világszerte népszerű gyerekeknek szóló Danny Go! műsor arca. Bejelentette: 14 éves kisfia, Isaac harmadik stádiumú szájüregi rákkal küzd, ezért családja érdekében minden fellépését és a 2026-ra tervezett turnét is lemondja.

Kisfia
Kisfia miatt mindent lemond a sztár
Fotó: DanielColeman/Facebook

A sztár számára a kisfia az első

Coleman a Danny Go! hivatalos Facebook-oldalán közölte, hogy fia diagnózisa után nem volt kérdés számukra a döntés. Mint írta, az elmúlt másfél év turnéi hatalmas örömet jelentettek számára, de most minden energiáját és figyelmét szeretné a családjának szentelni. A rajongókat ugyanakkor megnyugtatta: a háttérben továbbra is készülnek új videók, könyvek és játékok, amennyire az élethelyzetük engedi.

A műsorvezető már decemberben őszintén beszélt fia állapotáról az Instagramon, amikor elárulta, hogy Isaacnál rákot találtak, méghozzá a szájában. A család tudta, hogy fennáll a veszély, mivel a fiú Fanconi-anémiában szenved – ez egy ritka, öröklött betegség, amely jelentősen növeli a daganatos megbetegedések kockázatát. Ennek ellenére a diagnózis időzítése sokkoló volt számukra, írja a People.

Február elején Coleman újabb frissítést adott fia állapotáról. Elmondása szerint Isaac több hetet töltött kórházban, majd egy sikeres műtét után végre hazatérhetett, hogy a család háziállataival pihenjen. A jó hír azonban részben árnyékot kapott: az orvosok megerősítették, hogy a betegség hivatalosan harmadik stádiumú, sőt, a terjedés gyorsasága miatt a negyedik stádium határán van. 

Bár a látható daganatot eltávolították, az orvosok szerint nagy az esélye annak, hogy mikroszkopikus szinten még jelen van a szervezetben. A családnak hamarosan nehéz döntést kell hoznia a további kezelésekről, amelyek a Fanconi-anémia miatt jóval korlátozottabbak, mint más gyermekek esetében. A lehetőségek között alacsony dózisú célzott sugárkezelés, illetve újabb műtétek szerepelnek. 

Coleman hangsúlyozta: jelenleg a legfontosabb szempont számukra Isaac életminősége. Feleségével más érintett családok tapasztalatait is kikérik, miközben hálásak az orvosok és az alapítványok támogatásáért. A rajongók felé pedig csak ennyit üzent: minden jókívánság és bátorító szó rengeteget jelent számukra ebben a rendkívül nehéz időszakban.

 

