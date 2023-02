Emlékszel még Bonnie Tylerre? Az évi két botoxtól rá sem lehet ismerni!

Bonnie Tylert nem véletlenül nevezték a női Rod Stewartnak: jellegzetes, kissé rekedtes hangja kiemelte a tucat énekesek közül, ráadásul a hetvenes és nyolcvanas években olyan slágereket tudhatott magáénak, mint a Total Eclipse of the Heart, a Holding Out For A Hero vagy épp az It's A Heartache – amelyeket máig felismer mindenki az első hangjegyekből.

Persze jó sok idő telt el azóta, hogy először megismerhette őt a nagyközönség, és bizony magától érthetődő, hogy az évek alatt mindenki változik. Most megmutatjuk, hogy néz ki ma Bonnie Tyler:

Ez a fotó 2022-ben készült róla. Bizony sokat változott, és az is látszik: nem csak a kor miatt Fotó: ZUMAPRESS.com

Évente kétszer botoxoltat

Bizony, Bonnie Tyler friss fotóin jól látszik: nem csak az idő vasfoga tette meg a hatását, de a különböző szépészeti beavatkozások miatt is átalakult a megjelenése. Saját maga vallotta be korábban: évente két alkalommal jár botoxoltatni, és nagyon elégedett az eredménnyel.