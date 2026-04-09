"Olyan teljes életet élt, amilyet csak ember élhet" – 35 évesen elhunyt a Trónok harca színésze

Meghalt Michael Patrick színész és író. Mindössze 35 éves volt. Az ír származású tehetség, aki a Trónok harca hatodik évadában is szerepelt, hosszú és kegyetlen betegség után hunyt el.

Örökre búcsúzik a Trónok harca sztárja

Felesége, Naomi Sheehan az Instagramon jelentette be a tragikus hírt április 8-án. A színész az utolsó napjait hospice ellátásban töltötte, miután súlyos állapota miatt tíz nappal korábban felvették az intézménybe. A színésznél 2023. február 1-jén diagnosztizáltak motoros neuron betegséget.

Ez a kór – amelynek legismertebb formája az ALS – megtámadja azokat az idegeket, amelyek a mozgást irányítják, így az izmok idővel leállnak, vagyis fokozatosan lebénítja a testet, és jelenleg gyógyíthatatlan.

A feleség megrendítő részleteket is megosztott a búcsúról:

Békében hunyt el, családja és barátai körében. Szavakkal nem lehet leírni, mennyire összetört a szívünk.

Naomi Sheehan férjét nemcsak szerette, hanem csodálta is. Megható szavakkal emlékezett rá:

Többször is elhangzott, hogy Mick inspiráció volt mindenki számára, aki abban a kiváltságban részesült, hogy kapcsolatba kerülhetett vele... Olyan teljes életet élt, amilyet csak ember élhet. Öröm, életerő, ragadós nevetés. Egy vörös hajú óriás volt.”

A gyász mellett háláját is kifejezte: „Végtelenül hálásak vagyunk mindenkinek, aki támogatott minket az elmúlt években.”

A színész karrierje is ígéretesen alakult: a Trónok harca mellett szerepelt a Kék fények, a This Town, valamint a BBC Bal herém (My Left Nut) című sorozatában, amelyet részben ő maga írt, saját tinédzserkori élményei alapján. Emellett feltűnt többek között a Múltidézők (Blasts from the Past) és a The Spectacular című sorozatok epizódjaiban is. Legutóbb egy 2025-ben bemutatott német tévéfilmben (Halálfények – Gyilkosság a Feröer-szigeteken) láthatták a nézők.

Michael Patrick pályája a Cambridge-i Egyetemen indult, ahol a híres Cambridge Footlights társulat tagjaként is fellépett. Később a londoni Mountview Színművészeti Akadémia hallgatója lett – írja a People.