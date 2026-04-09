BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Erhard névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

"Olyan teljes életet élt, amilyet csak ember élhet" – 35 évesen elhunyt a Trónok harca színésze

halálhír
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 07:20
betegségtrónok harcaszínész
Felfoghatatlan veszteség rázta meg a rajongókat: mindössze 35 éves korában meghalt Michael Patrick, aki a Trónok harcában is feltűnt.

Meghalt Michael Patrick színész és író. Mindössze 35 éves volt. Az ír származású tehetség, aki a Trónok harca hatodik évadában is szerepelt, hosszú és kegyetlen betegség után hunyt el.

Örökre búcsúzik a Trónok harca sztárja
Örökre búcsúzik a Trónok harca sztárja
Fotó: Pexels

Felesége, Naomi Sheehan az Instagramon jelentette be a tragikus hírt április 8-án. A színész az utolsó napjait hospice ellátásban töltötte, miután súlyos állapota miatt tíz nappal korábban felvették az intézménybe. A színésznél 2023. február 1-jén diagnosztizáltak motoros neuron betegséget.

Ez a kór – amelynek legismertebb formája az ALS – megtámadja azokat az idegeket, amelyek a mozgást irányítják, így az izmok idővel leállnak, vagyis fokozatosan lebénítja a testet, és jelenleg gyógyíthatatlan.

A feleség megrendítő részleteket is megosztott a búcsúról:

Békében hunyt el, családja és barátai körében. Szavakkal nem lehet leírni, mennyire összetört a szívünk.

Naomi Sheehan férjét nemcsak szerette, hanem csodálta is. Megható szavakkal emlékezett rá:

Többször is elhangzott, hogy Mick inspiráció volt mindenki számára, aki abban a kiváltságban részesült, hogy kapcsolatba kerülhetett vele... Olyan teljes életet élt, amilyet csak ember élhet. Öröm, életerő, ragadós nevetés. Egy vörös hajú óriás volt.”

A gyász mellett háláját is kifejezte: „Végtelenül hálásak vagyunk mindenkinek, aki támogatott minket az elmúlt években.” 

Elhunyt a Trónok harca sztárja

A színész karrierje is ígéretesen alakult: a Trónok harca mellett szerepelt a Kék fények, a This Town, valamint a BBC Bal herém (My Left Nut) című sorozatában, amelyet részben ő maga írt, saját tinédzserkori élményei alapján. Emellett feltűnt többek között a Múltidézők (Blasts from the Past) és a The Spectacular című sorozatok epizódjaiban is. Legutóbb egy 2025-ben bemutatott német tévéfilmben (Halálfények – Gyilkosság a Feröer-szigeteken) láthatták a nézők.

Michael Patrick pályája a Cambridge-i Egyetemen indult, ahol a híres Cambridge Footlights társulat tagjaként is fellépett. Később a londoni Mountview Színművészeti Akadémia hallgatója lett – írja a People.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu